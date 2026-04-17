Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: «Είμαι αθώος» δηλώνει ο γιατρός του, Λεοπόλντο Λούκε

Ο πρώην προσωπικός γιατρός του Ντιέγκο Μαραντόνα, Λεοπόλντο Λούκε, κατέθεσε για πρώτη φορά στη δίκη που εξετάζει τις συνθήκες θανάτου του θρυλικού Αργεντινού το 2020 και δήλωσε κατηγορηματικά αθώος. Ο νευροχειρουργός αποτελεί έναν από τους βασικούς κατηγορουμένους στην υπόθεση, η οποία συγκεντρώνει έντονο διεθνές ενδιαφέρον.

Ο ίδιος τόνισε: «Θέλω να πω ότι είμαι αθώος και ότι λυπάμαι βαθιά για τον θάνατό του». Η δίκη διεξάγεται στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, δέκα μήνες μετά την ακύρωση της πρώτης διαδικασίας, η οποία είχε διακοπεί λόγω σκανδάλου με συμμετοχή δικαστή σε παραγωγή ντοκιμαντέρ.

Στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά επτά επαγγελματίες υγείας, μεταξύ των οποίων γιατροί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι και νοσηλευτές. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της «ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο», που αφορά αμέλεια με επίγνωση του κινδύνου θανάτου. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες και αντιμετωπίζουν ποινές από 8 έως 25 χρόνια κάθειρξης.

Ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, ενώ ανάρρωνε σε ιδιωτική κατοικία μετά από επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι. Η υπόθεση επικεντρώνεται στις συνθήκες της κατ’ οίκον νοσηλείας και στις ευθύνες της ιατρικής ομάδας.

Κατά την κατάθεσή του, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, ο Λούκε υποστήριξε ότι ο θάνατος του Μαραντόνα ήταν φυσικός και σε έναν βαθμό αναπόφευκτος, επικαλούμενος ιατροδικαστικά ευρήματα που κάνουν λόγο για χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, επιδεινωμένη από έλλειψη θεραπείας και επιβαρυμένη από τοξικές ουσίες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν λέω τη γνώμη μου, λέω τι αναφέρεται στις εκθέσεις».

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αποσαφηνίσει τον ρόλο του, τονίζοντας ότι δεν ήταν εκείνος που πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, ενώ υπογράμμισε ότι δεν ήταν ο θεράπων ιατρός το 2007, όταν –όπως είπε– ο Μαραντόνα διέκοψε την καρδιολογική αγωγή. Επιπλέον, πήρε αποστάσεις από την επιλογή της κατ’ οίκον νοσηλείας, δηλώνοντας: «Το είχα ξεκαθαρίσει. Δεν ήμουν κλινικός γιατρός, ούτε ψυχίατρος ή ψυχολόγος».

Από την πλευρά της κατηγορίας, ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι υποστήριξε ότι η αποθεραπεία του Μαραντόνα πραγματοποιήθηκε σε «απάνθρωπες και ανεπαρκείς» συνθήκες. Ο ίδιος κατηγόρησε την ιατρική ομάδα ότι αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και ουσιαστικά εγκατέλειψε τον ασθενή. Ωστόσο, ο Λούκε απέρριψε το σενάριο περί πολύωρης αγωνίας πριν από τον θάνατο, επισημαίνοντας ότι δεν συνάδει με τα αίτια θανάτου.

Η δίκη συνεχίζεται με δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα και αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις μήνες, διατηρώντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο ευαίσθητα και αμφιλεγόμενα ζητήματα γύρω από το τέλος του εμβληματικού Ντιέγκο Μαραντόνα.