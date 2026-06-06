Δείτε τα highlights του Game 2 του τελικού Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για την GBL – ΒΙΝΤΕΟ

Με όπλο του τη σφιχτή άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου που διέλυσε το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που το πήρε… προσωπικά μετά την άσχημη εμφάνισή του στο Game 1, ο Παναθηναϊκός επικράτησε των πρωταθλητών Ευρώπης με 68-58 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: Εύκολο 1-1 οι «Πράσινοι»

Πλέον η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ την προσεχή Δευτέρα για τον τρίτο τελικό (8/6, 21:00).

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

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