Δείτε τα highlights του Game 3 των τελικών Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στην GBL – BINTEO

Mε αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές τους Εβάν Φουρνις και Σάσα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του, νικώντας με 102-92, τον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών για τα play off της GBL.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 102-92: Προβάδισμα τίτλου με εξαιρετικούς Φουρνιέ και Βεζένκοβ

Ο Γάλλος ΝΒΑερ με 28 πόντους και 6/10 τρίποντα, 8 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο (29β.) είχε έτοιμες απαντήσεις κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός απειλούσε να «δραπετεύσει» από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 24 πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα, αγωνιζόμενος 27:60΄΄. Ο Τόμας Ουόκαπ είχε 3/7 τρίποντα, σε ιδιαίτερα κρίσιμα σημεία του αγώνα και 11 πόντους συνολικά (με 4 ασίστ), ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Τάισον Ουόρντ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

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