ΔΕΑΒ: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, 50.000 ευρώ σε Γιαννακόπουλο και Μπαρτζώκα

Με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, την οποία θα εκτίσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27) τιμωρήθηκε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τη ΔΕΑΒ για τον 2ο τελικό των πλέι οφ της Greek Basketball League.

Επιπρόσθετα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50 χιλιάδων ευρώ στον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ , Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και στον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε καταγγελία στη ΔΕΑΒ (σ.σ. και στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ) για όσα συνέβησαν στο Game 2 των τελικών της GBL με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός ζητούσε να επιβληθεί κύρωση μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό, πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο και παράλληλα να του απαγορευτεί η είσοδος στα γήπεδα για πέντε χρόνια.

Στη σχετική απόφαση της ΔΕΑΒ αναφέρεται:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

γ) τις Εκθέσεις των δύο τεχνικών Παρατηρητών και το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα 33.4΄΄ πριν την λήξη της β’ περιόδυ, κατά τη διάρκεια time out, ο ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος καθόταν στα court side seats ως θεατής, εισήλθε παρανόμως στον αγωνιστικό χώρο και αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον των διαιτητών, χειρονομώντας διαρκώς, τους πλησίασε σε απόσταση περίπου δύο (2) μέτρων και απευθυνόμενος προς αυτούς, τους εξύβρισε με ακατονόμαστες φράσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και την προσωρινή διακοπή του αγώνα για τέσσερα (4) λεπτά,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 21/2026 Πράξη της, σε βάρος του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, λόγω της προαναφερθείσης εξυβριστικής και απειλητικής συμπεριφοράς του, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 € ).

Εφαρμογή της παρ.2Α του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

γ) τις Εκθέσεις των δύο τεχνικών Παρατηρητών και το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026 στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα 33.4΄΄ πριν την λήξη της β’ περιόδου, κατά τη διάρκεια time out, ο ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος καθόταν στα court side seats ως θεατής, εισήλθε παρανόμως στον αγωνιστικό χώρο και αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον των διαιτητών, χειρονομώντας διαρκώς, τους πλησίασε σε απόσταση περίπου δύο (2) μέτρων και απευθυνόμενος προς αυτούς τους εξύβρισε, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα για τέσσερα (4) λεπτά,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 23/2006 Πράξη της, σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και λόγω της προσωρινής διακοπής του αγώνα εκ του συγκεκριμένου πραγματικού περιστατικού, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

Καλεί σε ακρόαση, στις 15/06/2026, την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και το οποίο αφορά ειδικότερα καύση αντικειμένου από φίλαθλο αυτής, αρχικά στην εξέδρα και στην συνέχεια πλησίον του αγωνιστικού χώρου (court side seats), με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, η οποία εν τέλει απεφεύχθη χάρις στην έγκαιρη παρέμβαση των υπαλλήλων του γηπέδου».

Πρόστιμο 50 χιλιάδων ευρώ επέβαλε στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Με πρόστιμο 50 χιλιάδων ευρώ τιμωρήθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, για όσα φέρεται να λέει σε βίντεο στον διάδρομο των αποδυτηρίων του T-Center, μετά το τέλος του 2ου τελικού της Greek Basketball League προς τον Σάββα Αρώνη αλλά και κατά των φιλάθών των «πράσινων».

Η ΔΕΑΒ αναφέρει:

«Αφού έλαβε υπόψη της, το βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί και αναπαραχθεί ευρέως σε ενημερωτικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, από το οποίο προκύπτει ότι αμέσως μετά λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα κατά την αποχώρηση των αποστολών των δύο ομάδων, στο διάδρομο των αποδυτηρίων ο προπονητής της φιλοξενούμενης ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Γεώργιος Μπαρτζώκας, εξύβρισε με ακατονόμαστες φράσεις, τόσο τους φιλάθλους της γηπεδούχου ΚΑΕ, όσο και τον παριστάμενο στο σημείο εκείνο, φερόμενο παράγοντα-διοικητικό στέλεχος της γηπεδούχου ομάδας, Σάββα Αρώνη,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό. 22/2026 Πράξη της, σε βάρος του Γεωργίου Μπαρτζώκα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 € ).

Εφαρμογή της παρ.2Α του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις του πρόσφατου νόμου 5224/2025, εγκαθιδρύεται αυξημένη ευθύνη για ιδιοκτήτες, μέλη οργάνων διοίκησης, προπονητές και αθλητές σε περιπτώσεις εξυβριστικής, απειλητικής και εν γένει προσβλητικής της τιμής και υπόληψης συμπεριφοράς τους εντός αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ΔΕΑΒ στερείται εκ του νόμου αρμοδιότητας σε περιπτώσεις ύβρεων εκ μέρους φιλάθλων κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει και ασκείται αποκλειστικά από τα οικεία δικαιοδοτικά όργανα των κατά περίπτωση διοργανωτριών αρχών».