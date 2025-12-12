Δεν δίνει εισιτήρια στους φίλους της ΑΕΛ Novibet ο Λεβαδειακός – Η ανακοίνωση των “βυσσινί”

Χωρίς τους φιλάθλους θα αγωνιστεί η ΑΕΛ Novibet στη Λιβαδειά, καθώς ο Λεβαδειακός δεν δίνει εισιτήρια, όπως καταγγέλλουν οι «βυσσινί».

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ότι με αποκλειστική υπαιτιότητα της ΠΑΕ Λεβαδειακός δεν κατέστη δυνατή η διάθεση εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ομάδας μας

Παρά τις προσπάθειες μας από τη Δευτέρα 08/12 με τους υπεύθυνους του Λεβαδειακού για την αποδέσμευση των εισιτηρίων του αυριανού αγώνα, μέχρι και σήμερα λαμβάνουμε ανούσιες δικαιολογίες.

Πέραν αυτού ο κόσμος μας θα πρέπει να είναι ενήμερος ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα συνεννόησης με τη διοίκηση της αντίπαλης ομάδας και ερμηνεύουμε την όλη στάση τους ως απροθυμία προσέλευσης φιλάθλων της ΑΕΛ Novibet».