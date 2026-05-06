Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Έκπληξη» για την ιδιωτική ασφάλεια της Βαλένθια – Μήνυμα για σεβασμό και κόσμια εικόνα

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε, με αφορμή την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για το Game 3 της σειράς των πλέι οφ της EuroLeague (6/5, 21:15), εκφράζοντας την έκπληξή του για την επιλογή της ισπανικής ομάδας να ταξιδέψει στην Αθήνα έχοντας στην αποστολή της ιδιωτική ασφάλεια.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ ανέφερε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνάδει, κατά την άποψή του, με την εικόνα που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το ΟΑΚΑ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η έδρα του Παναθηναϊκού συγκαταλέγεται σε εκείνες με τα λιγότερα πειθαρχικά παραπτώματα στην Ευρώπη, ενώ στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι της ομάδας.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απηύθυνε σαφή έκκληση προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για κόσμια συμπεριφορά ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης. Ο ίδιος κάλεσε τους φιλάθλους να μην αντιδράσουν σε πιθανές προκλήσεις και να σεβαστούν όλους τους εμπλεκόμενους, από τους αθλητές και τους διαιτητές έως κάθε πρόσωπο που θα βρεθεί στο γήπεδο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε, κλείνοντας, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ως στόχο τη νίκη και την πρόκριση με 3-0 στη σειρά, υπογραμμίζοντας ότι η αναμέτρηση πρέπει να κριθεί μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Διάβασα με έκπληξη ότι η αντίπαλός μας αύριο, η Βαλένθια, ταξίδεψε έχοντας στην αποστολή της ιδιωτική ασφάλεια περιφρούρησης.

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, διότι τα τελευταία χρόνια το γήπεδό μας έχει φάει τα λιγότερα πρόστιμα, αν δεν κάνω λάθος, από κάθε άλλη ομάδα.

Έχουν δημιουργήσει οι φίλαθλοί μας μια ατμόσφαιρα όπου βλέπουμε οικογένειες και μικρά παιδιά να έρχονται να απολαμβάνουν, εντός και εκτός γηπέδου, θέαμα και υπηρεσίες που όμοιές τους δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη.

Αυτό είναι αποτέλεσμα του αμοιβαίου σεβασμού όλων των μελών της οικογένειας που λέγεται ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΜΟΝΟ ΚΟΥΠΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΕΣΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ, Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ.

Είμαι βέβαιος ότι η Βαλένθια θα έρθει να παλέψει για τη νίκη εντός των τεσσάρων γραμμών.

Είμαι ο πρώτος που θεωρώ λανθασμένη την κίνηση των μελών της Βαλένθια στο τέλος του αγώνα που έφερε τη σειρά στο 0-2, απέναντι στους φιλάθλους μας, στους αθλητές μας, αλλά και σε εμένα… Αλλά γι’ αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

Συνήθως σας παρακαλώ, αλλά αυτή τη φορά θα μου επιτρέψετε να απαιτήσω κόσμια συμπεριφορά από όλους… Από τους οργανωμένους, που έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν το ΟΑΚΑ την πιο τρομακτική από φωνή έδρα στην Ευρώπη, μέχρι τους ανθρώπους στα courtside, που ζουν την ένταση του αγώνα στο ένα μέτρο… Ειδικά αυτούς!

Πάμε για να νικήσουμε και να τελειώνουμε με τη σειρά, αλλά ό,τι και να γίνει δεν μπαίνουμε στο τέλος μέσα και δεδομένα σεβόμαστε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται αύριο… Από τους αθλητές, τους διαιτητές, μέχρι ακόμα και τον οποιονδήποτε ακραίο προβοκάτορα.

PANATHINAIKOS ONE TEAM ONE FAMILY».