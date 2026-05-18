Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Δεν θα βάλει τελικά τη Euroleague στο τραπεζάκι στο Σούνιο αλλά θα πάρει μεγαλύτερο γιατί «πάμε για το πρωτάθλημα» – ΒΙΝΤΕΟ

Αλλαγή πλάνων εκδηλώνει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τόσο για τους στόχους της σαιζόν, όσο και για το αγαπημένο του τραπεζάκι στο εξοχικό του στο Σούνιο, όπου είχε δηλώσει ότι θα τοποθετήσει εκεί το τρόπαιο της Euroleague.

Θέλοντας να δώσει το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετά τον αποκλεισμό των «πρασίνων» από τη Βαλένθια στην Euroleague, ο πρόεδρος του συλλόγου έκανε ανέβασε ένα video στο Instagram όπου δηλώνει την αλλαγή στοχοθεσίας:

«Την Euroleague δεν θα τη βάλουμε τελικά εδώ. Ευτυχώς η ΕΟΚ το Κύπελλο το φτιάχνει μεγάλο… Και πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Θα αλλάξω το τραπέζι, θα βάλω ένα μοναστηριακό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του.

