Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ελπίζω η Βαλένθια να κάνει αίτημα, ώστε να μπορώ να δω το Game 5»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε, μέσω νέου story στο Instagram, την ελπίδα ότι η Βαλένθια θα καταθέσει αίτημα, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσει το Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στον αγώνα που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Παράλληλα, σημείωσε ότι ελπίζει η διοίκηση της EuroLeague να αποδεχθεί το σχετικό αίτημα, εφόσον αυτό γίνει από την ισπανική ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε: «Ελπίζω ότι η Βαλένθια θα κάνει αίτημα για να έχω τη δυνατότητα να δω το Game 5 που θα καθορίσει ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα προκριθεί στο Final Four στην Αθήνα. Θέλω να ελπίζω ότι η διοίκηση της EuroLeague θα το αποδεχθεί. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνήσουν ομόφωνα».