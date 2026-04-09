Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά τη βαριά ήττα από τη Βαλένθια: «Κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»

Αιχμές κατά παικτών και προπονητικού τιμ άφησε με δηλώσεις του μετά τη βαριά ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR με 102-84 από τη Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της EuroLeague, ο ιδιοκτήτης της ομάδας Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που παρακολούθησε από κοντά αυτό το ματς.

Με την ήττα του απέναντι στην καταιγιστική Βαλένθια το «τριφύλλι» έχασε μια και καλή οποιαδήποτε ελπίδα για την τετράδα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θεωρεί ότι αυτή η εμφάνιση δεν είναι αντάξια της αξίας του Συλλόγου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Συγχαρητήρια στη Βαλένθια που παίζει εκπληκτικό μπάσκετ, το καλύτερο στην Ευρώπη. Όσο για εμάς, κάποιοι μαάλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται. Διαθέτουμε την ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη και αυτό δεν δικαιολογεί το μπάσκετ που παίζουμε. Όλοι οφείλουμε να μην εμφανιζόμαστε κατώτεροι των περιστάσεων.

Ο κόσμος πρώτα απ’ όλα και εγώ περιμένουμε στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν αυτό να αλλάξει. Στο χέρι μας είναι να τελειώσουμε τη χρόνια στην κορυφή. Μέσα μας ξέρουμε πως αν θέλουμε κανένας δεν μπορεί να μας κερδίσει».