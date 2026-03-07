Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Ξέσπασε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός – «Με την προστακτική δεν τα πάω καλά»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια μέσω story στο Instagram, λίγη ώρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον Ολυμπιακό, στέλνοντας μήνυμα για την κριτική που δέχεται η ομάδα και για τις φωνές που ζητούν αλλαγές στο εσωτερικό του συλλόγου.

Το μήνυμα μετά την ήττα

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε ότι, όπως συνηθίζει, επιλέγει να μιλά μετά από αρνητικά αποτελέσματα, ενώ στις νίκες προτιμά να αφήνει άλλους να τοποθετούνται. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν δέχεται υποδείξεις ή εντολές για αποφάσεις που αφορούν πρόσωπα της ομάδας.

Η απάντηση για τις φωνές περί αλλαγών

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε ότι δεν συμφωνεί με τη λογική που ζητά την απομάκρυνση ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσφέρει σημαντικές επιτυχίες στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν τον εκφράζουν και έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους ζητούν αλλαγές.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως συνήθως μετά από ήττες θα μιλήσω, μετά από νίκες δεν χρειάζεται, μιλάνε άλλοι. Λοιπόν να τα ξαναπούμε γιατί μάλλον τα έχουμε ξεχάσει. Με την προστακτική δεν τα πάω καλά. Η προστακτική αλλού. Δεύτερον διώξε αυτόν, διώξε εκείνον, διώξε τον άλλον, ανθρώπους που σου έχουν φέρει Ευρωλίγκα και σε έχουν πάει στο επόμενο Final Four, αυτά αλλού. Έτσι, για να συνεννοούμαστε».