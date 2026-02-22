Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το story του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου – «Aman Aman»

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος απέναντι στον Ολυμπιακό με σκορ 79-68 και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε άμεσο μήνυμα στήριξης προς τον Έργκιν Άταμαν μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ πανηγύρισε δημόσια την επιτυχία και ανέδειξε τον ρόλο του προπονητή στην κατάκτηση του τροπαίου.

Το μήνυμα του Γιαννακόπουλου μετά τον τελικό

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ του Παναθηναϊκού ανάρτησε story στο οποίο εμφανίζονται οι παίκτες και ο προπονητής του «τριφυλλιού», ενώ στο φόντο ακούγεται το τραγούδι «Aman Aman». Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε χαρακτηριστικά «Aman Aman» με πράσινα γράμματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δημόσια στήριξή του στον Έργκιν Άταμαν.



https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/02/StorySaver.net-dpg7000-Video-1771729921700.mp4

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού αποτέλεσε σαφή αναφορά στον Τούρκο τεχνικό και ενίσχυσε το μήνυμα ενότητας που εκπέμπει η διοίκηση μετά την κατάκτηση του τίτλου.