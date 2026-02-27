Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «6/6 αυστηρά» στα επόμενα παιχνίδια – «Έκπτωση στους κατόχους διαρκείας αν δεν πάμε Final Four»

Να κάνει ο Παναθηναϊκός «6/6 Αυστηρά» στα επόμενα παιχνίδια ζητά ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, από παίκτες και προπονητή σε αναρτήσεις στο Instagram, μετά την ήττα από την Παρί στο Telekom Center, ενώ ενημερώνει πως αν οι «πράσινοι» δεν καταφέρουν να περάσουν στο Final-Four που θα γίνει στην Αθήνα, τότε οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν έκπτωση την επόμενη χρονιά 10% σε όποια κατηγορία και αν επιλέξουν.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Οι φίλαθλοι που είναι δίπλα μας όλη τη χρόνια έχουν δικαίως απαίτηση να βλέπουν καλύτερο. Σε περίπτωση που δεν είμαστε στο Final Four της Αθήνας όλοι οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα θελήσουν τα είναι ξανά κάτοχοι τη σεζόν 2026-2027 θα έχουν 10% έκπτωση σε όποια κατηγορία και αν θελήσουν να επιλέξουν».

Στην ίδια ανάρτηση ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε αναφορά και στους Ναν και Λεσόρ, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση το επόμενο διάστημα, ενισχύοντας την προσπάθεια της ομάδας στην τελική ευθεία της διοργάνωσης.