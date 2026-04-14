Διαιτητής… ξέχασε τις κάρτες του και το κατάλαβε 22 λεπτά μετά τη σέντρα – ΒΙΝΤΕΟ

Το βραβείο του πιο… αφηρημένου διαιτητή στον κόσμο διεκδικεί ο Χον Άντερ Εστέμπαν.

Στο 22ο λεπτό του αγώνα για την 2η κατηγορία ποδοσφαίρου της Ισπανίας Ουέσκα-Λα Κορούνια και ενώ οι φιλοξενούμενοι ήταν στην επίθεση ο διαιτητής σφύριξε φάουλ. Το μαρκάρισμα ήταν σκληρό και θέλοντας να δείξει κίτρινη κάρτα στον αμυνόμενο ο διαιτητής άρχισε να ψάχνει στο τσεπάκι του για τις κάρτες.

Αφού κατάλαβε ότι δεν τις είχε, έτρεξε προς τον βοηθό του που του έδωσε τις κάρτες κάτω από τα εμβρόντητα βλέμματα των θεατών.

πηγή: ΕΡΤ