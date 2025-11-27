Διακρίσεις για τον ΑΣ Ταεκβοντό Λάρισας

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντό Λάρισας συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία στο 3ο Προκριματικό Πρωτάθλημα της Ένωσης Βορείου Ελλάδος, που διεξήχθη στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στις 21-23 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1050 αθλητές από 101 συλλόγους.

Την αποστολή συνόδευσε ο προπονητής Αθανάσιος Τριανταφύλλου (4 Dan), ο οποίος δήλωσε υπερήφανος για την προσπάθεια και την εξέλιξη όλων των αθλητών. Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετά παιδιά συμμετείχαν για πρώτη φορά σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και δείχνοντας το μέλλον τους στον χώρο.

Χρυσά

Βασιλείου Βασιλική Νεκταρία -51κ. (2011)

Διακουμή Ελπίδα -33κ. (2013)

Παπαδούλης Παναγιώτης -24κ. (2016)

Τσιτρούλη Ερμιόνη -30κ. (2016)

Ασημένια

Γιώτης Ιωάννης -37κ. (2015)

Παπαδούλης Ιάσονας -45κ. (2011)

Χάλκινα

Μπουτσιώλη Ιωάννα +59κ. (2013)

Ντικούδης Γιώργος -57 κ. (2011)

Σούπας Γιώργος -58κ. (2008 κατηγορία ανδρών)

Σημαντικές εμφανίσεις με πέμπτη θέση σημείωσαν οι:

Γατέλα Αθηνά -33κ. (2015)

Γκούμας Γιάννης -45 (2012)

Κουτσογιάννης Αντώνης -33κ. (2014)

Δεσλής Κωνσταντίνος -37κ. (2013)

Μαγγάρας Γιώργος -54κ. (2010)

Σούπας Γιώργος -59κ. (2008 κατηγορία εφήβων)

Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησαν επίσης, παρότι δεν ανέβηκαν στο βάθρο, οι:

Μπουχώρης Αστέριος -45κ. (2015)

Παπαβασιλείου Φαίδρα -44κ. (2013)

Παπανικολάου Εμμανουήλ -41κ. (2013)

Παππάς Βάιος -53κ. (2013)

Τάχατος Γιώργος -33κ. (2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον προπονητή Απόστολο Ιακωβάκη (7 Dan) για την άριστη προετοιμασία και καθοδήγηση των αθλητών, καθώς και στους γονείς, οι οποίοι με τη συνεχή στήριξη και παρουσία τους αποτελούν θεμέλιο της πορείας των νεαρών αθλητών.

Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη εκφράζεται επίσης στους χορηγούς του συλλόγου: Εταιρεία “ΕΤΕΜ” Συστήματα Αλουμινίου, πρότυπη ιδιωτική κλινική “Υγεία”, Βιομηχανία Επεξεργασίας Φρούτων και Λαχανικών “Intercomm Foods”, κατάστημα πυροτεχνημάτων “Ekrixis” Γαλάτος Κυριάκος και Άνθη – Φυτά Ιασώ Θεσσαλίας “Ζμπήτας Αθανάσιος”, οι οποίοι στέκονται διαχρονικά στο πλευρό του σωματείου, προσφέροντας εμπιστοσύνη και ουσιαστική υποστήριξη στο έργο του.

Το τελευταίο πρωτάθλημα της Ένωσης Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος για τη φετινή χρονιά, βρήκε τον ΑΣ Ταεκβοντό Λάρισας να διαπρέπει αγωνιστικά και να παρουσιάζει το ήθος και τον χαρακτήρα που τον χαρακτηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Με συνέπεια, πάθος και σεβασμό προς το άθλημα, ο λαρισινός σύλλογος απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι πορεύεται με αξίες και σταθερή αγωνιστική πρόοδο, θέτοντας γερά θεμέλια για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.