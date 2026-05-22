Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το Final Four: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων, οι 3 ζώνες ελέγχου στο ΟΑΚΑ – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Final Four της Εuroleague, αρχίζει σήμερα στις 18:00 με τον πρώτο ημιτελικό και τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην τουρκική Φενέρμπαχτσε, σε ένα αθλητικό γεγονός που θα διεξαχθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. To επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει τρεις ζώνες ελέγχου, αυξημένη αστυνομική παρουσία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ολόκληρη την περιοχή, οι οποίες τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή.

Τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά, 600 κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά Κ-9, θα συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ που αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 17.000 φίλαθλοι.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο Ο.Α.Κ.Α. ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού», τόνισε σχετικά ο υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής.

Στο ΟΑΚΑ θα λειτουργεί ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων για την παρακολούθηση της όλης επιχείρησης στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, ενώ αυξημένα αναμένονται τα μέτρα ήδη από σήμερα τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στον Πειραιά για την ασφαλή μετακίνηση των αποστολών των τεσσάρων φιναλίστ, όσο και των φιλάθλων τους.

Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε θα συγκεντρωθούν στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00 με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00.

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 με λεωφορεία.

Τρεις ζώνες ελέγχου

Γύρω από το ΟΑΚΑ θα αναπτυχθούν τρεις ζώνες ελέγχου. Στη ζώνη Γ, από 8 πύλες εισόδου για πεζούς και 6 για οχήματα, θα γίνεται οπτική επικύρωση εισιτηρίου, ταυτοποίηση, σωματική έρευνα και έκδοση βραχιολιού. Στη ζώνη Β, θα πραγματοποιείται επαλήθευση στα βραχιολάκια, προσάρωση εισιτηρίων, δεύτερος σωματικός έλεγχος και τελική ψηφιακή επικύρωση σε περιστροφικές πύλες.

Τρεις ζώνες ελέγχου θα κληθούν να περάσουν οι 17.000 οπαδοί και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη του εισιτηρίου και ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Εντός του γηπέδου αστυνομικοί θα πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, ενώ κανένας θεατής αν μπει… δεν θα μπορεί να βγει, αν δεν λήξει ο αγώνας.

«Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκληση επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας», τόνισε η Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας.

Καθ’ ολη τη διάρκεια των αγώνων θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Η διεξαγωγή δημόσιων συναθροίσεων και μοτοπορειών έχουν απαγορευτεί έως τη Δευτέρα (25/05).

Fan Zone

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικός σχεδιασμός για τη Fan Zone στο Ζάππειο, η οποία θα λειτουργήσει στις 21 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού, στις 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η πρόσβαση στη Fan Zone θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος προκράτησης, ενώ η ανώτατη πληρότητα έχει οριστεί στα 1.500 άτομα ανά χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει έλεγχος πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, αστυνομική παρουσία στον χώρο και, εφόσον απαιτηθεί, εφαρμογή σχεδίου αποσυμφόρησης προς ασφαλείς κατευθύνσεις, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού ή ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης ατόμων.

Μέτρα Τροχαίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Tα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,

αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται:

να προσέρχονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων,

να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και

να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι: