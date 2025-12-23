ΕΑΛ: Στην προετοιμασία της Εθνικής Κορασίδων (Κ18) η Ραφαέλα Προβίδα

Στις κλήσεις της Εθνικής γυναικών (Κ18) βόλεϊ, ενόψει της συμμετοχής της στον πρώτο προκριματικό γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών Κ18, βρίσκεται, η αθλήτρια της Ε.Α. Λάρισας Ραφαέλα Προβίδα.

Η αθλήτρια της ΕΑΛ θα βρεθεί στην Κόνιτσα, προκειμένου να συμμετάσχει στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος .κατά το χρονικό διάστημα από 26 Δεκεμβρίου έως 12 Ιανουαρίου.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από 12 έως 18 Ιανουαρίου 2026 στη Σόφια με τη συμμετοχή της Ελλάδας, του Μαυροβουνίου, της διοργανώτριας Βουλγαρίας, του Κοσόβου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Σερβίας.

Η διοίκηση του τμήματος VOLLEY ΓΥΝΑΙΚΩΝ ,το προπονητικό team και οι συναθλήτριές της, συγχαίρουν τη Ραφαέλα και εύχονται καλή επιτυχία