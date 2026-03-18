Εβάν Φουρνιέ για την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: «Αυτός ήταν ο λόγος» για τον οποία ήρθα στον Ολυμπιακό – «Κάθε παίκτης πρέπει να το ζήσει αυτό μία φορά»

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης του Ολυμπιακού επί της Φενέρ χθες στο ΣΕΦ, Εβάν Φουρνιέ, δήλωσε ότι «αυτός ήταν ο λόγος» που ήθελε να έρθει στην ομάδα του Πειραιά ως προς την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο.

Ο Γάλλος μπασκετμπολίστας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους, καταγράφοντας ρεκόρ καριέρας και χαρακτήρισε «μεγάλη» τη νίκη του Ολυμπιακού, απέναντι στην «πιο κυριαρχική ομάδα της λίγκας»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ:

«Είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στην πιο κυριαρχική ομάδα της λίγκας. Έπρεπε να γυρίσουμε την κατάσταση μετά την απογοητευτική εμφάνιση στο Μονακό. Ένιωθα πολύ καλά από την αρχή.

Αυτή είναι η ατμόσφαιρα για την οποία ήρθα στον Ολυμπιακό και αυτός ήταν ο λόγος που ήθελα να είμαι εδώ. Κάθε παίκτης πρέπει να το ζήσει αυτό μία φορά στη ζωή του. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο ματς κόντρα στην Μπασκόνια».