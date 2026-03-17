Εβάν Φουρνιέ: Σκέφτεται να «κρεμάσει τα παπούτσια του» μετά τον Ολυμπιακό – Απίστευτο «το συναίσθημα να κατακτήσω την Euroleague στο ΟΑΚΑ»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη γαλλική «Equipe» και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι σκέφτεται να «κρεμάσει τα παπούτσια του» όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο κατάκτησης της EuroLeague στο ΟΑΚΑ, τονίζοντας πως δεν μπορεί καν να φανταστεί το συναίσθημα.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού μίλησε για πολλά θέματα, επισημαίνοντας ότι πιθανότατα θα ολοκληρώσει την καριέρα του μετά το τέλος της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο μεγάλος στόχος της ομάδας παραμένει η EuroLeague και παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται ακόμη και να φανταστεί πώς θα είναι να κατακτήσει το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο του Παναθηναϊκού όπου θα διεξαχθεί το Final Four.

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Φουρνιέ στην Equipe

-Για την περσινή απογοήτευση από τη Μονακό στο Final Four και το ενδεχόμενο να κατακτήσουν το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ:

«Όπως όλες οι απογοητεύσεις, προχωράς γιατί η ζωή συνεχίζεται, αλλά μόλις το αναφέρεις εκνευρίζεσαι. Είναι μια μεγάλη απογοήτευση, όμως είναι μέρος των προκλήσεων για αυτή την ομάδα, που έχει περάσει τόσα πολλά στο Final Four.

Σε μια σειρά πλέι-οφ πέρυσι δεν είχαμε αντίπαλο, αλλά το σύστημα είναι διαφορετικό. Πρέπει να καταφέρουμε να δαμάσουμε αυτό το “θηρίο”.

Μια νίκη στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού που θα φιλοξενήσει το Final Four (22-24 Μαΐου), τι θα προκαλούσε στην Ελλάδα; Δεν έχω ιδέα. Ο Κώστας Παπανικολάου μού μίλησε για το 2012 και το 2013.

Μου είπε ότι χρειάστηκε περίπου μιάμιση ώρα για να φτάσουν από το αεροδρόμιο στο γήπεδο, επειδή οι οπαδοί είχαν μπλοκάρει τον αυτοκινητόδρομο. Οπότε μια νίκη στο ΟΑΚΑ… Είναι αδύνατο να το φανταστεί κανείς. Και ειλικρινά δεν θέλω καν να το σκέφτομαι».

-Για το γεγονός ότι πλέον ο Ντόρσεϊ ξεκινά βασικός και ο ίδιος έρχεται από τον πάγκο:

«Άρπαξε την ευκαιρία. Όταν επέστρεψα και μπήκαμε μαζί στην αρχική πεντάδα, υπήρχε έλλειψη ισορροπίας. Χάσαμε στη Βαρκελώνη (85-98) και ήταν το χειρότερο παιχνίδι μας.

Μετά από εκείνο το ματς κάναμε μια μεγάλη συζήτηση ως ομάδα. Από τότε αλλάξαμε πολλά και μεταμορφωθήκαμε. Υπάρχουν ακόμη σκαμπανεβάσματα, αλλά δεν κοιτάμε πια πίσω.

Το ότι ξεκινάω από τον πάγκο δεν αλλάζει κάτι. Η ομάδα παίζει καλά και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει αυτό. Ο ρόλος μου είναι να μπαίνω στο παιχνίδι και να προσφέρω ό,τι χρειάζεται η ομάδα, να κρατώ το επίπεδο ψηλά ή να γίνομαι πιο επιθετικός αν χρειαστεί.

Πρέπει να καλύπτω τα κενά και παράλληλα να προσφέρω ηγεσία. Αν σκοράρω 32 πόντους, είναι επειδή το απαιτεί το παιχνίδι. Το να σουτάρω δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα για μένα. Ποτέ όμως δεν επικεντρώθηκα στους αριθμούς. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίζει η ομάδα».

-Για το μέλλον του:

«Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι θα ολοκληρώσω αυτό το συμβόλαιο και μετά θα αποσυρθώ. Δεν είναι κάτι που έχω αποφασίσει οριστικά, αλλά αυτή είναι η σκέψη.

Μην με παρεξηγείτε. Στις προπονήσεις δίνω το 150% και κανείς δεν θέλει να κερδίσει την Ευρωλίγκα περισσότερο από μένα. Υπάρχουν όμως στιγμές, για παράδειγμα όταν ταξιδεύω, που νιώθω κουρασμένος από όλο αυτό.

Θέλω να περνάω περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μου, να ταξιδεύω με τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου, να ζήσω πράγματα που δεν είχα την ευκαιρία να απολαύσω επειδή το μπάσκετ μου έπαιρνε όλο τον χρόνο.

Είχα σκεφτεί να σταματήσω και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Όταν είδα ότι η μόνη επιλογή που είχα στο ΝΒΑ ήταν η Ουάσιγκτον, αναρωτήθηκα αν πραγματικά θέλω να ξεκινήσω από την αρχή σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου.

Τελικά όμως, μετά από δύο εβδομάδες χωρίς μπάσκετ, μου έλειψε το παιχνίδι και αποφάσισα να ζήσω μια τελευταία μεγάλη εμπειρία στην Ελλάδα».

-Για το αν του λείπει ένα χρυσό μετάλλιο με την εθνική Γαλλίας:

«Αν είχαμε κερδίσει το Ευρωμπάσκετ το 2022, θα είχα ήδη αποσυρθεί μετά το Παρίσι, 100%.

Τώρα ο στόχος είναι να κάνουμε μια μεγάλη πορεία, να προκριθούμε για το Λος Άντζελες και μετά θα δούμε. Δεν πρέπει όμως να θεωρούμε τίποτα δεδομένο.

Ο Φρέντι Φοτού είχε έρθει στην Ελλάδα για έναν αγώνα της Μπουργκ με τον Πανιώνιο και την επόμενη μέρα ήρθε σπίτι μου για φαγητό και συζητήσαμε».

-Για το τι περιμένει από εκείνον ο Φοτού:

«Θα δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος μου. Μου μίλησε για το πώς είδε τα πράγματα στο Ευρωμπάσκετ και για το μέλλον της ομάδας. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί είναι κάτι προσωπικό, αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα».