Εθνική Ελλάδας: Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση πριν από το φιλικό με την Παραγουάη

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» (27/04, 21:00), σε ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας για τις δύο ομάδες, με στόχο τη δοκιμή σχημάτων και προσώπων ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων.

Η προετοιμασία της ελληνικής ομάδας ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, καθώς οι διεθνείς πραγματοποίησαν απογευματινή προπόνηση στο φαληρικό γήπεδο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική προσέγγιση του αγώνα.

Παράλληλα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αποκάλυψε τα πλάνα του για την αρχική ενδεκάδα, καθώς προχώρησε σε δοκιμές προσώπων κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, διατηρώντας ανοιχτές όλες τις επιλογές ενόψει της αναμέτρησης.

Η αναμέτρηση στο Φάληρο αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό τεστ για την Εθνική Ελλάδας, η οποία επιδιώκει να εμφανίσει αγωνιστική συνοχή και να αξιολογήσει το διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο.