Εθνική Ιράν: Συγκινητική κίνηση των παικτών στο φιλικό με την Κόστα Ρίκα – Κράτησαν φωτογραφίες από τα κοριτσάκια που σκοτώθηκαν στον πόλεμο – Σκόραρε δύο γκολ ο Ταρέμι

Οι παίκτες της Εθνικής Ιράν έστειλαν ισχυρό μήνυμα πριν από την έναρξη του φιλικού αγώνα με την Κόστα Ρίκα, ενώ η ομάδα συνδύασε τη συμβολική της κίνηση με μία εντυπωσιακή αγωνιστική παρουσία. Η ομάδα της Ασίας επικράτησε με 5-0 στην Αττάλεια της Τουρκίας, με τον Μεχντί Ταρέμι να πρωταγωνιστεί.

Πριν από τη σέντρα, οι διεθνείς του Ιράν συγκλόνισαν, καθώς κρατούσαν φωτογραφίες από κοριτσάκια που έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

The Iran national football team held images of martyrs of the Dena ship, destroyed sports venues and historical buildings, Red Crescent forces and firefighters during the US-Israeli aggression on war ahead of the match against Costa Rica. pic.twitter.com/6c16AMLPkQ — Tehran Times (@TehranTimes79) March 31, 2026

Οι ποδοσφαιριστές θέλησαν να περάσουν ένα σαφές μήνυμα, επαναλαμβάνοντας μία αντίστοιχη πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει και σε προηγούμενο φιλικό απέναντι στη Νιγηρία, όταν εμφανίστηκαν με σχολικές τσάντες των θυμάτων.

Συμβολική κίνηση με έντονο μήνυμα

Ο αρχηγός της ομάδας, Μεχντί Ταρέμι, συμμετείχε ενεργά στη συμβολική αυτή ενέργεια, κρατώντας και ο ίδιος φωτογραφία, ενώ στο γήπεδο βρισκόταν και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Οι παίκτες της ιρανικής ομάδας επιδίωξαν με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουν την ανθρώπινη διάσταση του αθλητισμού.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το Ιράν κυριάρχησε πλήρως απέναντι στην Κόστα Ρίκα, φτάνοντας σε μία άνετη νίκη με 5-0. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, βρέθηκε σε εξαιρετική κατάσταση, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

pic.twitter.com/SFD31ohiM9 Mehdi Taremi aumentó la ventaja para los iraníes desde el punto de penal — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) March 31, 2026

Παράσταση από τον Ταρέμι και επιβλητική νίκη

Ο Ιρανός φορ άνοιξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο 19ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, διαμορφώνοντας το 2-0, ενώ στο 31’ δημιούργησε το τρίτο γκολ, δίνοντας πάσα στον Μοχέμπι. Δύο λεπτά αργότερα, στο 33’, σκόραρε ξανά από την άσπρη βούλα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0.