Εθνική Ισπανίας: Γιόρτασε την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 με 46 πίτσες – Τις μετέφεραν με καρότσι αποσκευών

Η κατάκτηση του Μουντιάλ απαιτεί τεράστια αποθέματα ενέργειας, και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Ισπανίας φρόντισαν να αναπληρώσουν τις θερμίδες τους με τον πιο… γευστικό τρόπο αμέσως μετά τον ιστορικό τελικό, όπου κέρδισαν την Αργεντινή με 1-0.

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Ένα μικρό, τοπικό κατάστημα στο Νιου Τζέρσεϊ ανέλαβε το απαιτητικό έργο να ετοιμάσει το νικητήριο γεύμα της «Ρόχα», παραδίδοντας δεκάδες φρέσκες πίτσες στο ξενοδοχείο της αποστολής λίγο πριν την αναχώρησή της για τη Μαδρίτη.

Δεκάδες πίτσες σε καρότσι αποσκευών

Λίγη ώρα μετά την εξασφάλιση του δευτέρου αστεριού στη φανέλα της την Κυριακή, η εθνική Ισπανίας παρήγγειλε δεκάδες πίτσες από το κατάστημα «Bagels by Jarrett» στο Γουέστ Όραντζ του Νιου Τζέρσεϊ, όπως δήλωσε το ίδιο το κατάστημα στο ABC 7.

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«Η Ισπανία πήρε πίτσα με κοτόπουλο μπάφαλο, πεπερόνι και μαργαρίτα χθες το βράδυ. Καθώς και μερικές πίτσες χωρίς γλουτένη», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Τζάρετ Σέλτζερ.

After Sunday’s big win, the World Cup champion Spanish soccer team had a good old-fashioned New Jersey pizza party at their hotel. More: https://t.co/fHglntO1tx pic.twitter.com/9wCqYivEhN — Eyewitness News (@ABC7NY) July 21, 2026



Σε βίντεο που δημοσίευσε το ABC, ο διανομέας του εστιατορίου καταγράφηκε να παραδίδει 46 πίτσες για την ομάδα στο ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Φτάνοντας εκεί, χρειάστηκε μάλιστα τη βοήθεια ενός καροτσιού μεταφοράς αποσκευών για να καταφέρει να μεταφέρει όλα τα κουτιά στο εσωτερικό του ξενοδοχείου.

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«Έμαθα ότι καταναλώθηκαν όλες, οπότε το κρατώ αυτό», σχολίασε ο Σέλτζερ στο ABC, συμπληρώνοντας πως το να ταΐσει τους πρωταθλητές κόσμου ήταν μεγάλη τιμή για τον ίδιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εστιατόριο του Σέλτζερ είχε εξυπηρετήσει επίσης τον Έρλινγκ Χάαλαντ και την εθνική ομάδα της Νορβηγίας, μετά τη νίκη τους επί της Βραζιλίας στη φάση των «16».

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Η τέλεια ζύμη και η αναχώρηση για Μαδρίτη

Η ευκαιρία να προσφέρει το γεύμα στην πρωταθλήτρια Ισπανία ήρθε αμέσως έπειτα από μια πολύ σημαντική στιγμή για το ίδιο το εστιατόριο.

Όπως αποκάλυψε ο Σέλτζερ στο Instagram, το κατάστημα είχε αλλάξει τη συνταγή της ζύμης πριν από τέσσερις μήνες και ο ίδιος προσπαθούσε ακόμα να τη τελειοποιήσει.

Το Σαββατοκύριακο του τελικού, η ζύμη βγήκε ακριβώς όπως έπρεπε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Μήνες και μήνες απογοήτευσης έφτασαν στο τέλος τους, η μέθοδος και η συνταγή ήταν τέλειες και αποθηκεύτηκαν — που σημαίνει ότι κρατούσα σημειώσεις για κάθε ένα βήμα, τον χρόνο, την ταχύτητα, τις θερμοκρασίες, τα πάντα».

«Έπειτα από τους πιο απογοητευτικούς μήνες, επιτέλους το πέτυχα. Μία ώρα αργότερα ήρθε η παραγγελία [της Ισπανίας] για τις πίτσες. Η σκληρή δουλειά αποδίδει. Οι πρωταθλητές τρώνε την πίτσα μας απόψε».

«Μην τα παρατάτε, να δουλεύετε για όλα όσα θέλετε στη ζωή, είτε πρόκειται για γαμημένη ζύμη πίτσας, είτε για ένα γ@μ@μένο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πάμε, γαμώτο! Συγχαρητήρια Ισπανία! Απολαύστε την πίτσα, πιείτε ένα γιορτινό κοκτέιλ και καλή ασφαλή πτήση επιστροφής», κατέληξε.

Λίγο μετά το «τσιμπούσι», η ισπανική ομάδα κατευθύνθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty και αναχώρησε γύρω στις 2:00 π.μ. τοπική ώρα. Οι πρωταθλητές προσγειώθηκαν στη Μαδρίτη γύρω στις 2:30 μ.μ. τοπική ώρα και αμέσως πραγματοποίησαν παρέλαση στους δρόμους της πόλης.