Εθνική Μπάσκετ: Με Νίκο Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις της Εθνικής μπάσκετ ανδρών για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο, εντός και εκτός έδρας, στο δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με παίκτες από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στη γαλανόλευκη.

Η Euroleague δεν έχει αγωνιστική δράση στο συγκεκριμένο διάστημα και ο Βασίλης Σπανούλης αποκτά τη δυνατότητα να έχει διαθέσιμους παίκτες των δύο μεγάλων. Ο αρχηγός της Εθνικής και του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου δίνει το «παρών», ενώ οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου ενισχύουν επίσης την ομάδα από πλευράς «ερυθρόλευκων». Ο Παναθηναϊκός εκπροσωπείται από τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να συγκροτεί κορμό με παίκτες που γνωρίζονται καλά μεταξύ τους.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επιστρέφει στις κλήσεις της Εθνικής, καθώς η τελευταία του παρουσία με τη γαλανόλευκη καταγράφηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023. Ο φόργουορντ επανεντάσσεται στο σύνολο σε μια κομβική περίοδο των προκριματικών και προσθέτει ακόμη μία λύση στο ρόστερ.

Την Παρασκευή η αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο

Η Εθνική μπάσκετ υποδέχεται το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την Παρασκευή (27/2, 19:00) για την 3η αγωνιστική και στη συνέχεια ταξιδεύει στην Ποντγκόριτσα για τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής (2/3, 20:00). Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στοχεύει σε δύο απαιτητικές αναμετρήσεις που επηρεάζουν άμεσα τη βαθμολογική του πορεία στα προκριματικά.

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε συνολικά 17 παίκτες για την προετοιμασία, η οποία αρχίζει τη Δευτέρα (23.02.2026) με σταδιακή ένταξη των αθλητών. Ο Νίκος Πλώτας του Προμηθέα Πατρών πραγματοποιεί ντεμπούτο στην Εθνική ανδρών, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός του δίνει για πρώτη φορά θέση στο σύνολο.

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε τους εξής αθλητές: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Αντετοκούνμπο Κ., Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουγκάζ, Σαμοντούροφ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νικολαΐδης, Πλώτας.