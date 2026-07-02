Εθνική μπάσκετ: Σήμερα η «μάχη» με τη Ρουμανία για να «κλειδώσει» η πρόκριση – Η τελική 12άδα του Σπανούλη

Έχοντας ήδη βάλει γερές βάσεις με απολογισμό 3-1 στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα μπάσκετ ανδρών επιστρέφει στη δράση για το κρίσιμο «παράθυρο» του Ιουλίου.

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει αρχικά τη Ρουμανία εκτός έδρας, στην πόλη Οραντέα, απόψε την Πέμπτη (2/7, 19:00) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου.

Στη συνέχεια, η προσοχή στρέφεται εντός των τειχών, καθώς την Κυριακή (5/7, 19:30) θα υποδεχθεί την Πορτογαλία στη SUNEL Arena για την 6η και τελευταία αγωνιστική αυτής της φάσης.

Η πορεία στον όμιλο

Η εθνική είχε πετύχει επιβλητική νίκη εντός έδρας, με 91-64, στην πρεμιέρα των προκριματικών, απέναντι στη Ρουμανία, στις 27 Νοεμβρίου 2025. Γι’ αυτό και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, δεν βλέπουν άλλο αποτέλεσμα παρά μόνο τη νίκη κόντρα στους Ρουμάνους.

Τη νίκη είχαν πάρει και απέναντι στην Πορτογαλία, περνώντας νικηφόρα από το Ματοσίνιος, με 76-68, για τη 2η αγωνιστική.

Η μοναδική ήττα της εθνικής στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 κατεγράφη από το Μαυροβούνιο (65-67) στη SUNEL Arena για την 3η αγωνιστική.

Πάντως, η εθνική κάλυψε τη διαφορά της ήττας της από το Μαυροβούνιο, αφού για την 4η αγωνιστική, πέρασε νικηφόρα από την Ποντγκόριτσα με 65-79.

Το σενάριο της πρόκρισης και οι επόμενοι αντίπαλοι

Η «επίσημη αγαπημένη» βρίσκεται στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου και αναζητά δύο ακόμη νίκες, με Ρουμανία εκτός και με Πορτογαλία εντός, καθώς με ρεκόρ 5-1, εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών.

Εφόσον προκριθούν, οι Έλληνες διεθνείς, στις 28 και 31 Αυγούστου θα δώσουν τα δύο πρώτα παιχνίδια στην επόμενη φάση, για τα οποία εκκρεμεί η κλήρωση, όμως είναι ήδη γνωστοί οι δύο από τους τρεις αντιπάλους, δηλαδή η Ισπανία και η Γεωργία, ενώ ο τρίτος θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η Ουκρανία.

Οι απουσίες

Εκτός δωδεκάδας για τον πρώτο αγώνα του «παραθύρου» του Ιουλίου, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, απέναντι στη Ρουμανία, έμεινε ο Ντίνος Μήτογλου.

H εθνική ανδρών προπονήθηκε στη Γλυφάδα το πρωί της Τετάρτης (1/7), με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη, ν’ ανακοινώνει εν συνεχεία τους δώδεκα διεθνείς για το ταξίδι στην Οραντέα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου.

Ο Μήτογλου παρέμεινε στην Αθήνα ώστε να συνεχίσει θεραπευτική αγωγή.

Από αυτούς που συμμετείχαν στις προπονήσεις των τελευταίων ημέρων έμειναν πίσω ο Νίκος Πλώτας και ο Νίκος Τουλιάτος.

Η δωδεκάδα της Εθνικής για τη Ρουμανία

Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι οι πιο έμπειροι στη δωδεκάδα της εθνικής για το ματς κόντρα στη Ρουμανία.

Οι 12 της αποστολής στη Ρουμανία είναι οι εξής:

Κώστας Παπανικολάου

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Βασίλης Τολιόπουλος

Δημήτρης Μωραΐτης

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Γιάννης Κουζέλογλου

Γιώργος Τσαλμπούρης

Δημήτρης Κακλαμανάκης

Νάσος Μπαζίνας

Νίκος Περσίδης

Ομηρος Νετζήπογλου

ΕΛάιζα Μήτρου – Λονγκ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ