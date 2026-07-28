Εθνική πόλο: Με αγκαλιές, λουλούδια και συνθήματα η υποδοχή μετά το «χρυσό» στο World Cup – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Θερμή η υποδοχή των Ελλήνων αθλητών του πόλο που κατέκτησαν την κορυφή στο World Cup.

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Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς σήμερα συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές τους, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, που κρατούσαν ελληνικές σημαίες και ανθοδέσμες, για να υποδεχτούν τους άνδρες της εθνικής ομάδας πόλο, οι οποίοι έφτασαν στην Ελλάδα από το Σίδνεϊ.

Το κλίμα στο αεροδρόμιο ήταν πανηγυρικό με κόρνες και συνθήματα και τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν ρυθμικά «ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ» όταν είδαν τους Έλληνες αθλητές, με τα μετάλλια κρεμασμένα στο λαιμό τους.

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Μία ζεστή αγκαλιά και πολλά «συγχαρητήρια» για την τεράστια αυτή επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό.

Οι άνδρες της εθνικής πόλο έφτασαν στο αεροδρόμιο, με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους, και μία μπάλα πόλο που θα προσφέρουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

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Τους Έλληνες αθλητές υποδέχτηκαν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

Δείτε εικόνες από την υποδοχή των αθλητών της εθνικής πόλο: