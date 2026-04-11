Εθνική πόλο: Παίζει σήμερα με την Ουγγαρία για πλασάρισμα στην 4άδα

Άλλο ένα ραντεβού με την Ουγγαρία, μέσα σε λίγες ημέρες, έχει η εθνική πόλο ανδρών στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη, αντιμετωπίζοντας τους «Μαγυάρους» το Μεγάλο Σάββατο (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο του ομίλου για τις θέσεις 1-4 στο προκριματικό τουρνουά του World Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών.

Οι δυο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στην πρεμιέρα του προκριματικού τουρνουά του World Cup, τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4), με την Ουγγαρία να κερδίζει στο φινάλε με 13-12.

Απαλλαγμένοι από το άγχος της πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (20-26/7), οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τετράδα. Και σε αυτή την προσπάθειά της θα έχει για μια ακόμη φορά στο πλευρό της το ελληνικό κοινό, που θα γεμίσει το κολυμβητήριο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε με ήττα στις λεπτομέρειες από την Ιταλία (16-14) τους αγώνες του στον όμιλο για τις θέσεις 1-4. Όπως άλλωστε και η Ουγγαρία, με αντίπαλο την Ισπανία (9-13).

Το πρόγραμμα

Μ. Σάββατο (11/4)

13:30 Κροατία – ΗΠΑ (Θέσεις 5-8)

15:30 Σερβία – Ολλανδία (Θέσεις 5-8)

17:30 Ουγγαρία – ΕΛΛΑΔΑ (Θέσεις 1-4)

19:45 Ιταλία – Ισπανία (Θέσεις 1-4)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (θέσεις 1-4)

Ισπανία (13-9) 3 Ιταλία (16-14) 3 ΕΛΛΑΔΑ (14-16) 0 Ουγγαρία (9-13) 0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (θέσεις 5-8)