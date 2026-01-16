Εθνική Πόλο: Το αδιανόητο γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου κόντρα στην Κροατία – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πολίστες στον κόσμο, οδηγώντας την Εθνική ομάδα πόλο σε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Κροατία, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Ελλάδα έδειξε τεράστια ψυχραιμία και πάθος, καθώς αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία τρία λεπτά της αναμέτρησης, όμως κατάφερε να αντέξει και να πάρει τη νίκη με 11-10, κάνοντας σημαντικό βήμα για την τετράδα της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Ο διεθνής πολίστας της Φερεντσβάρος σημείωσε τέσσερα γκολ, με το τελευταίο να είναι πραγματικό έργο τέχνης.

Στα 2:53 πριν από το φινάλε, ο Αργυρόπουλος πήρε την μπάλα και, χωρίς καν να κοιτάξει, εκτέλεσε ένα απίθανο γυριστό σουτ, στέλνοντάς την στα δίχτυα για το 11-9.