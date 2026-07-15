Εκλογές Super League: Πέρασε η πρόταση του «1+1» – Από έναν χρόνο στην προεδρία ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Γιάννης Αλαφούζος θα αναλάβει την προεδρία της Stoiximan Super League κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα τον διαδεχθεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι ομάδες της διοργανώτριας αρχής κατέληξαν στη συγκεκριμένη συμφωνία, προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο που είχε προκύψει μετά τις ισοψηφίες στις δύο προηγούμενες ψηφοφορίες για την ανάδειξη προέδρου.

Η πρόταση για την εναλλαγή των δύο παραγόντων στην προεδρία αποτέλεσε τη συμβιβαστική λύση και εξασφάλισε τη στήριξη της πλειονότητας των ομάδων. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο Βόλος, ο οποίος ψήφισε κατά της συμφωνίας.

Η τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: «Ας είμαστε έναν χρόνο, λοιπόν, ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο γι’ αυτόν τον λόγο».

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, η Stoiximan Super League επιδιώκει να ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάδειξης της νέας διοίκησης και να προχωρήσει στη λειτουργία της χωρίς νέα εκλογική εκκρεμότητα.