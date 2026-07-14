Εκλογές Super League: Πρόταση Γκαγκάτση για εναλλασσόμενη προεδρία μετά τη νέα ισοψηφία – Μαρινάκης: «Στημένη η πρόταση της ΕΠΟ»

Σε νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή προέδρου προχωρά η Stoiximan Super League την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, μετά τη νέα ισοψηφία ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Stoiximan Super League: Νέες εκλογές στις 15 Ιουλίου μετά την ισοψηφία Μαρινάκη και Αλαφούζου

Η ψηφοφορία που διεξήχθη την Τρίτη δεν ανέδειξε πρόεδρο, καθώς οι δύο υποψήφιοι συγκέντρωσαν από επτά ψήφους. Το αποτέλεσμα διατήρησε την εκκρεμότητα στη διοίκηση της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παραμείνει η Αικατερίνη Κοξένογλου στη θέση της αναπληρώτριας προέδρου. Η εκπρόσωπος του Ατρομήτου θα ασκεί παράλληλα καθήκοντα προέδρου έως τη διεξαγωγή των νέων εκλογών.

Η πρόταση για εναλλασσόμενη προεδρία

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, κατέθεσε πρόταση για εναλλασσόμενη προεδρία στη Super League. Σύμφωνα με την πρόταση, ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα αναλάμβαναν από ένα έτος την προεδρία του συνεταιρισμού.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, είπε: «Σύμφωνα με τον νόμο και τα καταστατικά της FIFA και της UEFA, η ΕΠΟ είναι η ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή στην Ελλάδα και, ως τέτοια, φέρει τη διοίκηση, την εποπτεία, τον έλεγχο και την προστασία του ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει παραχωρήσει στη Super League το σύνολο των εξουσιών για να διοικήσει και να διεξάγει το πρωτάθλημά της.

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 2006. Κάποιοι από εσάς ήσασταν εδώ. Βασίστηκε στις αρχές της σύνθεσης των απόψεων, της συνεργασίας, της ενότητας και της αλληλοϋποστήριξης για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων. Κατά τα πρώτα έτη της Super League, ο πρόεδρος εκλεγόταν ομόφωνα για δύο έτη. Για όσους δεν θυμούνται, το 2006 πρόεδρος ήταν ο Πέτρος Κόκκαλης, με μια συμφωνία κυρίων που τηρήθηκε. Στα μέσα της θητείας του παραιτήθηκε και ανέλαβε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Η διετία μοιράστηκε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια ήταν ο κύριος Θανόπουλος από την ΑΕΚ, καθώς η συμφωνία ήταν να εναλλάσσονται κυκλικά όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.

Σήμερα έχουμε γίνει μάρτυρες δύο επιχειρηματιών και δύο υποψηφιοτήτων που λειτούργησαν ως αντίθετοι πόλοι, συσπειρώνοντας από επτά μέλη η κάθε πλευρά. Τούτο είχε ως συνέπεια να καταστεί ανέφικτη η εκλογή προέδρου για δεύτερη φορά και να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του συνεταιρισμού.

Εμείς, ως ΕΠΟ, παρακολουθούμε με προβληματισμό αυτή την αρνητική εξέλιξη, θεωρώντας ότι, από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, μπορεί να επεκταθεί η τοξικότητα στους κόλπους του συνεταιρισμού και, κατ’ επέκταση, σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Έχουμε, λοιπόν, μια πρόταση: να μοιραστεί η θητεία ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για δύο πανίσχυρους επιχειρηματίες με εγωισμό, με πολλές πτυχές στην κοινωνική ζωή του τόπου. Ο καθένας θα ήθελε να είναι πρόεδρος για μια διετία. Ο κύριος Αλαφούζος θα μπορούσε να πει ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν πρόεδρος την προηγούμενη τετραετία και ότι η Super League δεν είναι προτεκτοράτο του Ολυμπιακού, ώστε να είναι πρόεδρος τα 10 από τα 20 χρόνια. Ο κύριος Μαρινάκης μπορεί να πει ότι εκλέχθηκε με δημοκρατική διαδικασία και μέσω αυτής της διαδικασίας εξελέγη και έφερε μια μεγάλη χορηγία.

Θεωρώ ότι αυτή είναι η πρόταση που μπορεί να λύσει το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Η πρότασή μου είναι να αναλάβει ο κύριος Αλαφούζος και να υπάρχει δέσμευση στα πρακτικά ότι θα έχει αποχωρήσει στις 30 Ιουνίου του 2027. Και μετά ο κύριος Μαρινάκης μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, έως τις 30 Ιουνίου του 2028, που είναι και οι εκλογές της ΕΠΟ.

Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιητικό, αλλά είστε πανίσχυροι επιχειρηματίες με ΜΜΕ, ομάδες και παρουσία στην πολιτική ζωή του τόπου. Όμως εδώ είμαστε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να μπαίνει η κόντρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Διαφορετικά, η ΕΠΟ θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Είναι κάτι που θεωρώ ότι η πρόταση αυτή είναι δίκαιη και σωστή, με τη λογική ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν την προηγούμενη τετραετία, οπότε μπορεί για έναν χρόνο να είναι ο κύριος Αλαφούζος και μετά ο κύριος Μαρινάκης.

Δεν θεωρώ ότι η θέση του προέδρου της Λίγκας δίνει εξουσία σε κάποιον. Είμαστε η μοναδική λίγκα στον κόσμο που δεν διοικείται από διευθύνοντα σύμβουλο ή γενικό διευθυντή. Ο πρόεδρος, εκτός από προτάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, πρέπει να προεδρεύει και να μην ασχολείται με την καθημερινότητα».

Ο Γιάννης Αλαφούζος φέρεται να αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης την απέρριψε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί καθεστώς συμπροεδρίας.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε, αντίθετα, την ανάδειξη προσώπου κοινής αποδοχής για τα επόμενα δύο χρόνια. Ως πιθανή επιλογή ανέφερε την Αικατερίνη Κοξένογλου, επικαλούμενος την εμπειρία και τη μέχρι σήμερα παρουσία της στη διοίκηση της Super League. Ανάλογη πρόταση για την επιλογή προέδρου κοινής αποδοχής είχαν διατυπώσει και άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων ο Βόλος.

Παράλληλα, από την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη διατυπώθηκε έντονη κριτική για τη στάση της ΕΠΟ. Συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι ενδεχόμενη αλλαγή της ψήφου της Ομοσπονδίας, η οποία είχε επιλέξει το λευκό στις δύο προηγούμενες ψηφοφορίες, θα συνιστούσε παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία.

Η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μετά τη νέα ισοψηφία, απέρριψε την πρόταση για εναλλασσόμενη προεδρία και κατήγγειλε πιέσεις προς τις ομάδες ενόψει της ψηφοφορίας. «Προφανώς, δεν δέχομαι τη στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να εκλεγεί ο κύριος Αλαφούζος. Θα τα δούμε όλα από εδώ και πέρα, όπως και το τι πιέσεις δέχθηκε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ, με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης, θα δούμε τι λαγούς με πετραχήλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες, επίσης με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα.

Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις, προκειμένου οι ομάδες να ψηφίσουν τον κύριο Αλαφούζο. Τελικά, είμαστε πάλι στο 7-7.

Απέδειξα από την αρχή της θητείας μου στην προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων. Το απέδειξα με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε και έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια που καταβάλαμε για κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Καταφέραμε να εξασφαλίσουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για τέσσερα χρόνια, ώστε να μην έχουν ανάγκη ούτε τον Μαρινάκη ούτε τον Αλαφούζο ούτε τον Σαββίδη.

Επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε αυτό βοηθά κάπου την ομάδα μου, σας λέω, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως την αναπληρώτρια πρόεδρο, κυρία Κοξένογλου, η οποία είναι αποδεδειγμένα ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού».