Εκουαδόρ: Δολοφονικό τάκλιν σε αγώνα, έσπασε το πόδι 22χρονου επιθετικού – Δείτε βίντεο

Ένα ιδιαίτερα σκληρό τάκλιν, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την καριέρα ποδοσφαιριστή, σημειώθηκε σε αγώνα στο Εκουαδόρ, με θύμα τον 22χρονο Ζαν Πιερ Αρόγιο Βερνάζα της Ιντεπιέντε ντελ Βάλε.

Ο ποδοσφαιριστής της Μουσούζ Ρούνα, Μπράιαν Νέγκρο, επιχείρησε να ανακόψει την προώθηση του αντιπάλου του με δυναμικό μαρκάρισμα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του Ζαν Πιερ Αρόγιο Βερνάζα. Ο 22χρονος υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο σφαδάζοντας από τον πόνο.

Η φάση που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό

Ο διαιτητής απέβαλε αμέσως τον Μπράιαν Νέγκρο με απευθείας κόκκινη κάρτα για το επικίνδυνο μαρκάρισμα. Μετά το περιστατικό επικράτησε ένταση στον αγωνιστικό χώρο, καθώς συμπαίκτες του τραυματία εισήλθαν στο γήπεδο και διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τη φάση, με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια.

In Ecuador, during a football match, a player made a very harsh tackle and broke his opponent’s leg. After that, a massive fight broke out on the field. pic.twitter.com/XqUqt9S3qZ — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μπράιαν Νέγκρο προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη προς τον αντίπαλό του, δηλώνοντας: «Ήταν ένα ατυχές μαρκάρισμα. Στην αρχή δεν αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα του τραυματισμού αλλά όταν με απέβαλε ο διαιτητής συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Νιώθω απαίσια και σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Του εύχομαι καλή και γρήγορη ανάρρωση και είμαι στη διάθεση της οικογένειάς του για ό,τι χρειαστεί».