Εκτός Μουντιάλ 2026 το Ιράν – «Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε» λέει ο υπουργός Αθλητισμού 

Η προσπάθεια του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο να προσεγγίσει το Ιράν, προκειμένου να μην διαταραχθεί περισσότερο το Μουντιάλ 2026 (11/6/-19/7) φαίνεται ότι απέτυχε.

«Μίλησα με τον Τραμπ για την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και το γεγονός ότι η ιρανική ομάδα έχει προκριθεί για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA.

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι η ιρανική ομάδα είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι χρειαζόμαστε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA για να ενώσει τους ανθρώπους τώρα περισσότερο από ποτέ», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιανμαλί, επέμεινε, σε συνέντευξή του στο DPA, σχετικά με την απόφαση να μην συμμετάσχει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο: «Δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν όροι υπό τους οποίους μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε και συνέχισε ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού.

«Μας έχουν επιβληθεί δύο πόλεμοι σε οκτώ ή εννέα μήνες και αρκετές χιλιάδες πολίτες μας έχουν σκοτωθεί. Επομένως, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να συμμετάσχουμε με αυτόν τον τρόπο.

Εάν η χώρα υποδοχής ήταν κάποια άλλη, η διεθνής κοινότητα σίγουρα θα είχε αντιδράσει και θα είχε αποσύρει τα δικαιώματα φιλοξενίας».