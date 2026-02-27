Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Πρώτη ήττα για την Εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Η Εθνική Ανδρών «πλήρωσε» την αστοχία και την κακή αμυντική προσέγγιση του αγώνα και υπέστη την πρώτη ήττα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έπεσε» με το τελικό 65-67 από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena, για την 3η αγωνιστική του 2ου προκριματικού ομίλου, με τους φιλοξενούμενους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 2-1 και να «πιάνουν» τη «γαλανόλευκη».

Επόμενο ραντεβού για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη τη Δευτέρα 2 Μαρτίου (20:00) στην Ποντγκόριτσα, ξανά απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67