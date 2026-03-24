Εμμανουήλ Καραλής για Μόντο Ντουπλάντις: «Έχω έναν φίλο που γράφει Ιστορία μπροστά μου»

Χαρούμενος και περήφανος για ακόμη ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας (23/03) ο Εμμανουήλ Καραλής από το Τορούν και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, όπου διακρίθηκε για ακόμη μία φορά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και, κατά την άφιξη της ελληνικής αποστολής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αναφέρθηκε τόσο στην επιτυχία του όσο και στη σημασία της προσπάθειας όλων των αθλητών. Παράλληλα, στάθηκε στις διαρκείς «μονομαχίες» του με τον Μόντο Ντουπλάντις, επισημαίνοντας ότι η μεταξύ τους σχέση παραμένει ξεχωριστή.

Η επιτυχία και το μήνυμα προς τους αθλητές

«Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ κουρασμένος. Ήταν πολύ όμορφα, συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Μπορεί να πήρα το μόνο μετάλλιο, αλλά όλοι έδωσαν όλη την προσπάθεια. Το να πηγαίνουν σ’ ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να είναι από τους καλύτερους αθλητές, είναι πολύ σημαντικό».

Αναφερόμενος στο άμεσο μέλλον, ο Καραλής ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του αποτελεί η ξεκούραση, πριν επιστρέψει στην προετοιμασία για τη θερινή περίοδο.

Το πρόγραμμά του τώρα περιλαμβάνει «σίγουρα διακοπές, θέλω να ηρεμήσω, να γεμίσω τις μπαταρίες μου και να ξεκινήσω σ’ ένα μήνα από τώρα την προετοιμασία για την ανοιχτή σεζόν».

Ο στόχος, τα μετάλλια και η νέα γενιά

Παράλληλα, στάθηκε και στη σημασία των μεταλλίων που έχει κατακτήσει, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του είναι να συνεχίσει να προσφέρει επιτυχίες και να εμπνέει τη νέα γενιά.

Για το γεγονός ότι είναι ο πρώτος με τα τρία μετάλλια, είπε πως «σίγουρα είναι κάτι σημαντικό, ελπίζω να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για τη χώρα μου, να δώσω κίνητρο για τα νέα παιδιά. Δεν νιώθω βάρος, ξεκίνησα το άθλημα γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Θέλω να παραμείνω το παιδί που ξεκίνησε το άθλημα, να διατηρήσω τη φλόγα γι’ αυτό που κάνω».

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ζώδια 24/3: Ημερήσιες προβλέψεις – Τοξότες, διαλέξτε προσεκτικά πού πηγαίνετε και με ποιους κάνετε παρέα Politico: Ο Τραμπ εξετάζει τον Γκαλιμπάφ ως πιθανό διαπραγματευτή και μελλοντικό ηγέτη του Ιράν Fars: Επιθέσεις σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν – Ζημιές σε Ισφάχαν και πλήγμα κοντά στο Χορραμσάρ Περού: 13 νεκροί έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με μίνι βαν

Η σχέση με τον Ντουπλάντις και το νόημα του αθλητισμού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του με τον Ντουπλάντις, την οποία χαρακτήρισε σχέση φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού, παρά τον έντονο ανταγωνισμό εντός αγωνιστικού χώρου.

Για τη σχέση του με τον Ντουπλάντις, είπε πως «είναι η αγάπη, χαίρομαι πραγματικά όταν ένας άλλος χαίρεται. Και το να έχω έναν φίλο που γράφει Ιστορία μπροστά μου και να ξέρω ότι είναι φίλος μου και ότι είμαι ένα μικρό κομμάτι αυτής της Ιστορίας, είναι σημαντικό για εμένα. Ο αθλητισμός είναι αγάπη, είναι ευγενής άμιλλα. Θέλουμε να βγάλουμε το αίσθημα ότι ο αθλητισμός έχει μονάχα θετικά πράγματα να προσφέρει. Να βάλουν οι γονείς τα παιδιά στον αθλητισμό, έχει μόνο θετικά να προσφέρει. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται».

Ερωτηθείς αν ο ανταγωνισμός επηρεάζει τη μεταξύ τους σχέση, ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανίστηκε κατηγορηματικός, τονίζοντας ότι η φιλία τους παραμένει ανεπηρέαστη.

«Όχι, είμαστε καλοί φίλοι, όταν αγωνιζόμαστε θέλουμε να κερδίζουμε. Ό,τι και να γίνει, όταν τελειώσει ο αγώνας, θα είμαστε μαζί στο ίδιο μπαράκι, θα πίνουμε ένα κρασάκι και θα λέμε τι ωραία που περάσαμε. Είναι αυτές οι εμπειρίες που κρατάς. Λέω πως τα μετάλλια θα πάνε σ’ ένα ράφι, μένουν οι εμπειρίες, οι ωραίες στιγμές που έχω περάσει και αυτό είναι το πιο σημαντικό μετάλλιο. Θέλω να διατηρήσω την παιδικότητα που έχω».

Η οικογένεια και η στήριξη

Κλείνοντας, ο Καραλής αναφέρθηκε στην οικογένειά του, επισημαίνοντας τη διαχρονική στήριξη που λαμβάνει.

Τέλος, αποκάλυψε πως ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε μετά τον αγώνα ήταν «η μητέρα μου, ήταν εκεί μαζί με την αδελφή μου. Τους ευχαριστώ που με στηρίζουν αυτά τα χρόνια».