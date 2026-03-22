Εμμανουήλ Καραλής: «Το ότι είμαι εδώ δεν ήταν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, ελπίζω να γράψουμε ιστορία»

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία και στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε άλμα στα 6,05 μέτρα στη δεύτερη ημέρα των αγώνων, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση και προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική διάκριση στο ενεργητικό του. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος και μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, μεταφέροντας τα συναισθήματά του και την προοπτική που διαμορφώνεται για το μέλλον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή

«Είναι απίστευτο. Τώρα το συνειδητοποιώ. Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα. Ο πατέρας μου μπήκε στο τιμ μου, μαζί με τους Πομάνσκι, τον Στσεπάνσκι και τον Μίλτο. Με άλλαξαν ως αθλητή και ως άνθρωπο. Το ότι είμαι εδώ και δοκιμάζω στα 6,25μ. δεν ήταν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα».

Για τον ιστορικό τελικό: «Ήταν φανταστικός. Ήθελα να πηδήξω, να ρισκάρω. Τα όρια δεν έχουν πήχη και δεν έχουν όριο. Το δοκίμασα, το προσπάθησα. Έχω την αγάπη όλου του κόσμου, της Ελλάδας, των συναθλητών μου. Ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ελπίζω να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια».

Για την ελληνική παρουσία στις εξέδρες: «Η αγάπη που έχω λάβει τα τελευταία δύο χρόνια από τον παγκόσμιο στίβο είναι απίστευτη. Δεν φανταζόμουν όταν μικρός έβλεπα τους κορυφαίους αθλητές, κάποια στιγμή θα γινόμουν εγώ ένας μεγάλος αθλητής.

Βράζει το αίμα μου. Θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Χαίρομαι για τον φίλο μου που πηδάει ψηλά. Χαίρομαι που βάζω το λιθαράκι μου στο άθλημα».

Για τη σταθερότητά του: «Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω την ομάδα μου που με εμπιστεύεται και πιστεύει περισσότερο και από εμένα στις δυνατότητές μου. Είναι κάτι απίστευτο η ομάδα μου. Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και άλλο. Είμαι ευγνώμων που είμαι ένα κομμάτι της ιστορίας».

Η νέα αυτή επιτυχία ενισχύει τη θέση του Καραλή ανάμεσα στους κορυφαίους του αγωνίσματος και επιβεβαιώνει ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της Ελλάδας στον διεθνή στίβο, με προοπτική ακόμη μεγαλύτερων διακρίσεων στο άμεσο μέλλον.