Επίσημα στη Ρόμα ο Κουλιεράκης: Στα 18 εκατ. ευρώ το deal

Νέα σελίδα στην καριέρα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, καθώς ο Έλληνας διεθνής στόπερ ανακοινώθηκε κι επίσημα από τη Ρόμα, η οποία προχώρησε στην απόκτησή του για να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός αφήνει τη Βόλφσμπουργκ, όπου αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν, και μετακομίζει στην «αιώνια πόλη» για να φορέσει τη φανέλα των «τζιαλορόσι». Η ιταλική ομάδα επένδυσε συνολικά περίπου 18 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, με το ποσό να διαμορφώνεται στα 16,5 εκατ. ευρώ ως βασική συμφωνία και επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ μέσω μπόνους.

Ο Κουλιεράκης επέλεξε το νούμερο 33 στη νέα του ομάδα, συνεχίζοντας παράλληλα την παράδοση που θέλει τη Ρόμα να διαθέτει Έλληνα ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της. Με τη μεταγραφή αυτή, ο διεθνής αμυντικός κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του και ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση στο ιταλικό πρωτάθλημα.