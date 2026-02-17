Επεισοδιακή βραδιά στο Champions League: Ρατσιστική επίθεση καταγγέλλει ο Βινίσιους της Ρεαλ – Μεγάλη ανατροπή της Παρί – Διασυρμός της Γιουβέντους – Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Επεισοδιακά ήταν και τα τρία βραδινά ματς της σημερινής ημέρας για τα play off της νοκ άουτ φάσης του Champions League. Το ένα για αγωνιστικούς λόγους, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν να πραγματοποιεί μια μεγάλη ανατροπή στο Μονακό και τα άλλα δύο για άλλους λόγους.

Στο Μπενφίκα – Ρεαλ ο Βινίσιους πανηγύρισε ένα φοβερό γκολ που έδωσε τη νίκη στους «Μαδριλένους», αλλά μετά από λίγο ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ των παικτών, καθώς ο επιθετικός της Ρεάλ καταγγέλλει ότι ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα προέβη σε ρατσιστικό σχόλιο εναντίον του.

Μπενφίκα-Ρεάλ:0-1: Με είπε «μαϊμού» καταγγέλλει ο Βινίσιους της Ρεαλ

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής -αφού τιμωρήθηκε με κίτρινη για τον τρόπο που πανηγύρισε το γκολ που έβαλε στο 49- κατήγγειλε ότι ο Αργεντινός παίκτης της Μπενφίκα τον αποκάλεσε «μαϊμού».

🚨🛑 Vinicius Jr tells the referee and then José Mourinho that Gianluca Prestianni has racially abused him. Vini said Prestianni racially insulted while covering his mouth with the shirt.@JosePadi_ 🎥 pic.twitter.com/ffhgLgWB1P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026

Ο διαιτητής Λετεσιέ ενεργοποίησε το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο της UEFA, διακόπτοντας το ματς και σχηματίζοντας το «Χ» με τα χέρια του.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δώρα Χρυσικού: «Μου είπε ο ογκολόγος «είσαι ελεύθερη νόσου» – Αυτό ήχησε στα αυτιά μου σαν να ξαναγεννήθηκα» Άντριου: Αντιμέτωπος με αστυνομική έρευνα για διακίνηση γυναικών για σεξ – Η μεταφορά γυναικών με το “Lolita Express” του Επστάιν Συναγερμός στην Ουάσιγκτον: Σύλληψη 18χρονου με κυνηγετικό όπλο και αλεξίσφαιρο γιλέκο που έτρεξε προς το Καπιτώλιο Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολυτεχνική Σχολή – 48 προσαγωγές γιατί παρέμειναν έπειτα απο προβολή ταινίας – Δείτε φώτο

Παρά τις καταγγελίες, ούτε ο διαιτητής ούτε ο VAR κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσουν τη ρατσιστική αναφορά, καθώς ο Πρεστιάνι φαινόταν να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του τη στιγμή του περιστατικού. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε αποβολή.

🚨🛑 Vinicius Jr tells the referee and then José Mourinho that Gianluca Prestianni has racially abused him. Vini said Prestianni racially insulted while covering his mouth with the shirt.@JosePadi_ 🎥 pic.twitter.com/ffhgLgWB1P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026

Η αναμέτρηση διακόπηκε περίπου δέκα λεπτά, με την ένταση να κορυφώνεται ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και μέλη των επιτελείων των δύο ομάδων. Ο Βινίσιους αποσύρθηκε στον πάγκο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Προς το τέλος αποβλήθηκε ο Ζοζέ Μουρίνιο από τον πάγκο της Μπενφίκα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιξε σε όλο το διάστημα του αγώνα.

Μεγάλη ανατροπή της Παρί απέναντι στη Μονακό, από 2-0 σε 2-3

Στο Μόντε Κάρλο οι γηπεδούχοι της Μονακό προηγήθηκαν πολύ νωρίς 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Αμερικανό Μπάλογκαν σε μεγάλη βραδιά. Όμως η κάτοχος του τίτλου έκανε την ανατροπή και επικράτησε 3-2 με πρωταγωνιστή τον Ντεζιρέ Ντουέ, golden boy του 2025. Βοήθησε, βέβαια, και η αποβολή του Γκολόβιν με απευθείας κόκκινη στο 47΄…

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0: Άνετη επικράτηση με την Αταλάντα να φτάνει καθυστερημένη

Στο Ντόρτμουντ η Αταλάντα… κόλλησε στην κίνηση και το ματς ξεκίνησε με 15λεπτη καθυστέρηση. Οι γηπεδούχοι της Μπορούσια νίκησαν με σκορ πρόκρισης, 2-0 από το πρώτο ημίχρονο.

Απίστευτος διασυρμός της Γιουβέντους με 5-2 στην Τουρκία από τη Γαλατασαράι

Νωρίτερα η Γαλατασαράι διέσυρε την Γιουβέντους με 5-2 στο “Rams Park”.

Η Γαλατασαράι «χτύπησε» κάθε αδυναμία και λάθος της Γιουβέντους στον πρώτο αγώνα τους για τα Play Off του Champions League και με μία απίθανη ανατροπή στην… ανατροπή, διέσυρε την ιταλική ομάδα με 5-2 στο “Rams Park” και πήρε πανίσχυρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων στις 25/2 στο Τορίνο.

Η τουρκική ομάδα μπήκε με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι και προηγήθηκε στο 15′ με τον Γκαμπριέλ Σάρα, μετά από λάθος της ιταλικής άμυνας, όμως οι «μπιανκονέρι» απάντησαν άμεσα. Ισοφάρισαν στο αμέσως επόμενο λεπτό με τον Κουπμάινερς, ενώ ο Ολλανδός μέσος έδωσε προβάδισμα στην «Μεγάλη Κυρία» στο 32′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, η «Γαλατά» ήταν καταιγιστική. Μέσα σε 12 λεπτά «γύρισε» ξανά το σκορ με τα γκολ των Λανγκ (49′) και Σάντσες (60′), ενώ μετά την αποβολή του Καμπάλ στο 67′ με δεύτερη κίτρινη, η ομάδα του Οκάν Μπουρούκ βρήκε άλλα δύο γκολ με τους Λανγκ (75′) και Μποέι (87′) μετά από νέα λάθη της άμυνας της Γιουβέντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων play off της νοκ άουτ φάσης του Champions League:

Τρίτη 17/2

Γαλατάσαραϊ-Γιουβέντους 5-2 (15′ Γκαρμπριέλ Σάρα, 49′, 75′ Λανγκ, 60′ Σάντσες, 87′ Μποέι – 16′, 32′ Κουπμάινερς)

Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν 2-3 (1΄, 19΄ Μπάλογκαν – 29΄,67΄ Ντουέ, 41΄ Χακίμι)

Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (49΄ Βινίσιους)

Ντόρτμουντ-Αταλάντα 2-0 (3΄ Γκιρασί, 42΄ Μπάιερ)

Τετάρτη 18/2