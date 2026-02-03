Επεισόδιο μεταξύ Μπαρτζώκα και οπαδού στο Ντουμπάι: Τον έβρισε στα ελληνικά και ανέβηκε στην εξέδρα για εξηγήσεις- ΒΙΝΤΕΟ

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC μόλις έχει τελειώσει. Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με 108-98 στην παράταση, όταν ένας οπαδός έβρισε και μάλιστα στα ελληνικά τον προπονητή της ελληνικής ομάδας.

Dubai BC – Ολυμπιακός 108-98: «Λύγισαν» στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι»

Τότε εκείνος ανέβηκε στην εξέδρα για να ζητήσει εξηγήσεις και είχε έντονο διάλογο μαζί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος οπαδός φώναζε συνεχώς στον Μπαρτζώκα από την αρχή του αγώνα.

Πάντως τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα μετά και την επέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας, οι οποίοι απομάκρυναν τον ταραξία.