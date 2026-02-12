Επτά αθλήτριες του ΑΟ Ταεκβοντό “ΕΥΖΗΝ” Αμπελώνα στο ETU Grand Prix Open E6

Δυναμικό «παρών» δίνει ο ΑΟ Ταεκβοντό «ΕΥΖΗΝ» Αμπελώνα στα προκριματικά του 2026, ETU Grand Prix Open E6, που θα διεξαχθούν στα Τίρανα της Αλβανίας, στο αθλητικό κέντρο Olympic Park Feti Borova, την Παρασκευή και το Σάββατο 13–14 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για βαθμολογούμενο τουρνουά κατηγορίας E6, από το οποίο οι τέσσερις πρώτοι αθλητές/αθλήτριες κάθε κατηγορίας θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο ETU Final Grand Prix, που θα διεξαχθεί στο Σεράγεβο στις 05–07 Δεκεμβρίου.

Οι αθλήτριες του συλλόγου που θα αγωνιστούν:

1) Μαστοροδήμου Παναγιώτα –63kg (Junior)

2) Γκατζώνη Μαρκέλλα –52kg (Junior)

3) Μπαργιώτα Αναστασία –41kg (Cadet)

4) Κανάτα Ζένια –44kg (Cadet)

5) Φτεργιώτη Ιωάννα –41kg (Cadet)

6) Μαστοροδήμου Άννα –37kg (Cadet)

7) Γκόλτσιου Νεφέλη –51kg (Cadet)

Η συμμετοχή σε διοργάνωση υψηλού επιπέδου και διεθνούς ανταγωνισμού επιβεβαιώνει τη σταθερή αγωνιστική στρατηγική και τη συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη των αθλητριών του συλλόγου.