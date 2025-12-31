Εργκίν Άταμαν: «Νομίζω ότι όλοι θα είναι έτοιμοι για το ματς με τον Ολυμπιακό»

Ο Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στην εμφάνιση του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη με 99-89 απέναντι στο Μαρούσι, αλλά και στην αγωνιστική ετοιμότητα των Κώστα Σλούκα, Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ, ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της EuroLeague με τον Ολυμπιακό.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» χαρακτήρισε την αναμέτρηση με το Μαρούσι «κλασικό ματς πρωταθλήματος», σημειώνοντας πως οι αντίπαλοι έπαιξαν επιθετικά. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ομάδα του πήρε νωρίς σημαντικό προβάδισμα και μαζί τη νίκη. Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι όλοι οι παίκτες είναι υγιείς, κάτι που του επιτρέπει να επικεντρωθεί στο επερχόμενο ματς της EuroLeague.

Αναφερόμενος στον Ολυμπιακό, υπογράμμισε πως πρόκειται για μία από τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, όμως επεσήμανε ότι και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. «Θα είναι σκληρό ματς, πρέπει να παίξουμε άμυνα, πρέπει να παίξουμε άμυνα για τη νίκη», δήλωσε ο Τούρκος προπονητής.

Όσον αφορά τους τραυματίες, είπε πως ο Κώστας Σλούκας έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις και έκανε και ατομικό πρόγραμμα την ημέρα του αγώνα. Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ, από την άλλη, παραμένουν ακόμη εξασθενημένοι λόγω πρόσφατης ασθένειας, όμως εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι όλοι θα είναι έτοιμοι για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. «Κάθε αγώνας στη EuroLeague είναι σημαντικός για εμάς, για τον κόσμο μας, για τον κόσμο τους», κατέληξε ο Έργκιν Άταμαν.