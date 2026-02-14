Εργκίν Αταμάν: Ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε – Τι δήλωσε ο βοηθός του

Ο Εργκίν Αταμάν δεν προσήλθε για δηλώσεις μετά το τέλος της μεγάλης αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε για τη 28ης αγωνιστικήςτης Euroleague, όπου ο Παναθηναϊκός γνώρισε οδυνηρή ήττα με 85-83 στο φινάλε. Η ενημέρωση από την πλευρά των «πρασίνων» αναφέρει ότι ο Τούρκος προπονητής ένιωσε αδιαθεσία, λόγω υψηλής πίεσης και έμεινε να εξεταστεί από το ιατρικό τιμ στα αποδυτήρια.

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 83-85: Με buzzer beater του Μπόλντγουιν οι Τούρκοι «άλωσαν» το Telekom Center Athens

Τον προπονητή του Παναθηναϊκού, αντικατέστησε έτσι ο βοηθός του στον πάγκο του «τριφυλλιού», Χρήστος Σερέλης, ο οποίος και στάθηκε σε κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση, για τη «δύσκολη ήττα» της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Σερέλη

«Ήταν δύσκολη ήττα σίγουρα. Θέλαμε τη νίκη, ήταν σημαντικό μας για εμάς απέναντι στην Φενέρ, μία πολύ καλή ομάδα. Το κρίσιμο σημείο ήταν η τέταρτη περίοδος. Για 30 λεπτά παίξαμε την άμυνα που θέλαμε. Στην τέταρτη περίοδο δεχθήκαμε 29 πόντους και με κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση τελικά χάσαμε με αυτό τον σκληρό τρόπο το ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε ένα ματς μετά από 2-3 εβδομάδες στην Ευρωλίγκα. Έχουμε ένα ματς για το πρωτάθλημα και μετά το Final-8 για το κύπελλο. Πρέπει να δουλέψουμε και να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη εβδομάδα».

Euroleague: Εκτός 8αδας ο Παναθηναϊκός – «Άλωσε» το Βελιγράδι η Ρεάλ – Στάση… Κάουνας για τη Χάποελ του Ιτούδη – Όλα τα αποτελέσματα και η Βαθμολογία

Για την επιστροφή του Κέντρικ Ναν

«Δεν θα πω ότι από την κούραση έκανε κάποιες κακές επιλογές. Ο Ναν ήταν έτοιμος να παίξει, έκανε προπόνηση μαζί μας όλη την εβδομάδα, δεν ερχόταν από μεγάλη αποχή, είναι ένα παιδί που είναι πολύ καλά προπονημένο γενικότερα. Σίγουρα η ομάδα έκανε κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση, είχαμε κακές αποστάσεις. Πολλές φορές ένας παίκτης όταν φαίνεται να παίρνει μία επιλογή κακή ή τραβηγμένη μπορεί να μην τον βοηθάει η υπόλοιπη ομάδα, να μην είναι στις σωστές αποστάσεις και να έχει κάνει την σωστή δουλειά για αυτόν. Όταν ένα ματς πάει στην κόψη του ξυραφιού και έχουν παίξει κάποια παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο και φαίνεται κάπως η ομάδα να μπορεί να το ελέγξει είναι δύσκολο να κάνεις πολλές αλλαγές ή κάποιες αλλαγές στο τέλος του αγώνα. Προπονητικά λέμε πως πας με τους παίκτες οι οποίοι πήγαν να τελειώσουν το ματς. Όλα τα υπόλοιπα για εμάς τους προπονητές είναι κάτι που πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε και να δούμε τι αποφάσεις θα έχουμε».

Για τη μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις

«Δεν γνωρίζω. Το παιδί δεν έχει έρθει καν ακόμα. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παίκτης, ένας παίκτης που μπορεί να μας βοηθήσει σε πολλές θέσεις και μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά και στην άμυνα και στην επίθεση σε κάποια κομμάτια που μας λείπουν. Το δίκαιο και σωστό είναι να περιμένουμε να έρθει, να μπει με την ομάδα και να μιλήσουμε μετά. Θέλω να πω ότι σε κάθε παιχνίδι και μέχρι τώρα όταν είχαμε τραυματίες, όσους και αν είχαμε, έχουμε το ρόστερ, την ικανότητα και το επίπεδο να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το έχουμε κάνει. Προφανώς ένας τέτοιος παίκτης θα μας δώσει κάτι ακόμα παραπάνω για να έχουμε κάποια σχήματα και άλλους τρόπους να επιτεθούμε».

Για το αν θα βοηθήσει η διακοπή

«Δεν την βλέπω διακοπή, σε μία εβδομάδα κρίνεται ένας από τους τρεις στόχους της ομάδας. Τα παιχνίδια που έρχονται είναι πιο σημαντικά από το σημερινό, σε σχέση με το ότι κρίνουν τρόπαια. Το σημερινό δεν έκρινε τρόπαιο. Η γλώσσα του σώματος… Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έχουμε παίξει σαν ομάδα. Και οι παίκτες το ξέρουν αυτό. Έχουμε κάνει κάποιες ήττες που δεν θέλαμε να έχουμε. Θέλαμε να παίξουμε καλύτερα. Για την ομάδα μας, το έχω πει πολλές φορές, όλοι το λένε, έχουμε πολύ καλά αποδυτήρια, έχουμε πολύ καλές σχέσεις μέσα στην ομάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι γιατί υπήρχε κάτι καλό. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε φτάσει στον Φεβρουάριο, έχουμε μείνει πίσω, δεν κρυβόμαστε, δεν είμαστε στη θέση που θα θέλαμε να είμαστε και βλέπουμε όλα τα ματς σαν τελικούς».