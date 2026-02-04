Εργκίν Αταμάν για το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram: «Είχε δίκιο, μου έδωσε κίνητρο»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης και αναφέρθηκε στο ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram, λέγοντας ότι το θεώρησε δικαιολογημένο και πως από τη στάση του πήρε κίνητρο. Ο Τούρκος τεχνικός επεσήμανε ότι μοιάζει με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, καθώς και οι δύο έχουν πάθος για τη νίκη.

Αναλύοντας την εικόνα της ομάδας του, ο Αταμάν στάθηκε στην επιθετική άμυνα που άλλαξε την πορεία του αγώνα: «Στην αρχή του ματς είχαμε προβλήματα στην επίθεση. Γέμισαν το ζωγραφιστό, ο Σορτς βρήκε σκορ αλλά δεν ανοίξαμε την άμυνά τους. Ο Σλούκας άλλαξε τον ρυθμό, παίξαμε pick-n-roll και στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν εξαιρετικοί αμυντικά. Ο Όσμαν και ο Χουάντσο βοήθησαν με τα σουτ τους. Ελέγξαμε το παιχνίδι και αν δεν κάναμε λάθη στο τέλος, θα κερδίζαμε πιο άνετα. Ρισκάραμε, αλλά η τύχη ήταν μαζί μας. Με την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ και την καρδιά των παικτών μου, αξίζαμε να κερδίσουμε.»

Αναφερόμενος στη σημασία της νίκης, τόνισε: «Έχουμε τους ίδιους πόντους με τη Ρεάλ και την κερδίσαμε δύο φορές. Αυτό θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα στο τέλος της regular season.»

Για το αν το παιχνίδι με τη Ρεάλ μπορεί να αποτελέσει σημείο επανεκκίνησης μετά τις τελευταίες δυσκολίες, υπογράμμισε: «Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Ξέραμε ότι για να κερδίσουμε έπρεπε να παίξουμε επιθετική άμυνα. Μας λείπει ένας παίκτης που ήταν MVP της Euroleague, όπως ο Ναν. Δεν είναι εύκολο να αναπληρωθεί. Ο Γκραντ και ο Σλούκας πήραν την ευθύνη και κάναμε το παιχνίδι μας. Ελπίζω να επιστρέψει σύντομα γιατί είναι πολύ σημαντικός για το σύστημά μας.»

Σχετικά με την πίεση και τον τρόπο που τη διαχειρίζεται, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε: «Όποιος δουλεύει στον Παναθηναϊκό έχει πάντα πίεση. Είναι ένα από τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης. Ξέρω ποιοι προσπαθούν να με προβοκάρουν, αλλά δεν με επηρεάζει. Η αγάπη και η σύνδεση με τους οπαδούς είναι η δύναμή μου. Έχω μάθει να ζω με πίεση γιατί θέλω πάντα να κερδίζω.»

Για το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Αταμάν ήταν ξεκάθαρος: «Όλοι με ρώτησαν γιατί δεν αντέδρασα. Δεν το έκανα γιατί είναι σαν εμένα. Θέλει να κερδίζει, επενδύει, προσπαθεί. Είχε δίκιο που ξέσπασε και μάλιστα μου έδωσε κίνητρο. Οι παίκτες είναι νέοι και επηρεάζονται, αλλά εγώ πήρα ενέργεια. Θέλω να πω ευχαριστώ που μας έδωσε ώθηση, ειδικά σε εμένα.»

Ο Τούρκος τεχνικός κατέληξε λέγοντας ότι το επεισόδιο τον βοήθησε να συνειδητοποιήσει κάτι για τον τρόπο που προσεγγίζει τους παίκτες του: «Αυτές τις δύο μέρες δεν ένιωθα καλά μετά την επίθεση στα Μέσα. Κατάλαβα ότι όταν εγώ επιτίθεμαι στους παίκτες, εκείνοι νιώθουν το ίδιο. Γι’ αυτό δεν θα το ξανακάνω δημόσια.»