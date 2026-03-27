Εργκίν Αταμάν: «Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς» – Συγκεντρωμένοι για τη νίκη στο «δύσκολο» επερχόμενο ντέρμπι

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό για την Euroleague σημείωσε πως κάθε παιχνίδι είναι τελικός για τους «πράσινους», ενώ στάθηκε στο προσεχές ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, σημειώνοντας πως η ομάδα του θέλει και εκεί τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο στο υπόλοιπο του παιχνιδιού παίξαμε επιθετικά τέλειο παιχνίδι και θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περισσότερους πόντους γιατί χάσαμε εύκολα καλάθια.

Κερδίσαμε το ματς πήραμε και την διαφορά, που ήταν πολύ σημαντικό έτσι όπως πάνε τα πράγματα.

Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια της Ευρώπης, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς.

Δεν αρκεί να κερδίζουμε μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια. Θέλουμε να πάρουμε και τη νίκη στο ερχόμενο ντέρμπι. Αυτό με τον Ολυμπιακό. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι»