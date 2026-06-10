Εργκίν Αταμάν: «Να πάρει τον τίτλο η ομάδα που το αξίζει» – Αφιέρωσε τη νίκη στον Παύλο Γιαννακόπουλο

Εμφανώς συγκινημένος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, αφιέρωσε τη νίκη της ομάδας του στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Greek Basketball League στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και στην οικογένειά του, εκφράζοντας παράλληλα την περηφάνια του για την προσπάθεια των παικτών του σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό Game 4.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Πετάξανε έξω τον Ναν με ανύπαρκτο 5ο φάουλ, έχω υποσχεθεί να μη βρίσω» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τούρκος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην αμυντική λειτουργία των «πρασίνων», στις σημαντικές απουσίες που αντιμετώπισε η ομάδα του, αλλά και στη συνεισφορά παικτών που κλήθηκαν να καλύψουν κενά, ενώ ενόψει του πέμπτου και τελευταίου αγώνα της σειράς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ υπογράμμισε πως το πρωτάθλημα πρέπει να καταλήξει στην ομάδα που θα το αξίζει περισσότερο μέσα στο παρκέ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενος γιατί σήμερα δεν τιμωρήθηκα για το σακάκι μου. Ελπίζω να μην τιμωρηθώ που είμαι έτσι στην συνέντευξη Τύπου. Τρομερό ματς από εμάς, με πολλούς παίκτες εκτός. Όλοι πάλεψαν. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο διατηρήσαμε τον έλεγχο, αλλά με τα φάουλ του Ναν είχαμε πρόβλημα στην επίθεση. Το λύσαμε με τον Χέις-Ντέιβις, έπαιξε 48 λεπτά. Εξαιρετική εμφάνιση. Και οι υπόλοιποι. Ο Τολιόπουλος, ο Σορτς, ο Γκραντ έχασε σουτ αλλά έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Βάλαμε τον Χουάντσο στον πόιντ-γκαρντ τους και κλείσαμε τους διαδρόμους. Σούταραν. Δεν βρήκαν σκορ από τους ψηλούς. Κλείσαμε τα σετ-πλέις τους. Επιθετικά είχαμε δύο ευκαιρίες πριν τις παρατάσεις, τις χάσαμε με Χουάντσο και Τολιόπουλο. Ελεύθερα σουτ. Στο τέλος συνεχίσαμε να παίζουμε καλή άμυνα και κερδίσαμε.

Σημαντικό για τους οπαδούς, για το κλαμπ να παίζουμε με hustle. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στην έδρα μας. Τώρα θα πάμε εκεί να πάρουμε τον τίτλο στην έδρα τους».

Αναφερόμενος στο αν πρόκειται για τη νίκη που τον κάνει περισσότερο υπερήφανο μέσα στη σεζόν και στη συμβολική σημασία της ημέρας λόγω της συμπλήρωσης οκτώ ετών από τον θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου, ο προπονητής του Παναθηναϊκού δήλωσε:

«Αφιερώνω το ματς στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Ήταν τα τελευταία 3 χρόνια το πιο δύσκολο ματς για εμάς. Όλοι έπαιξαν με hustle, όλοι ήθελαν να κερδίσουν. Όλοι ξέρουν ότι έχουμε σημαντικούς τραυματισμούς αλλά ο κόσμος μας πιστεύει. Το βλέπουμε στο γήπεδο, στον κόσμο, το είδαμε έξω από το ξενοδοχείο, 2.000 οπαδοί. Οι παίκτες πάλεψαν. Είμαι περήφανος. Το αφιερώνω στον κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο και στην οικογένεια Γιαννακόπουλου για την αγάπη τους στο μπάσκετ».

Για τις εμφανίσεις των Σορτς και Τολιόπουλου και τον πιθανό ρόλο τους στο πέμπτο παιχνίδι, τόνισε:

«Ναι, σίγουρα. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Όταν ο Γκραντ ήταν κουρασμένος, ήταν δύσκολο να παίξουμε με τρεις ψηλούς. Ο Ναν ήταν εκτός με πέντε φάουλ. Θέλαμε σκορ και ασίστ, γιατί είχαμε μόνο τον Χέις-Ντέιβις που μπορεί να δημιουργήσει για τους άλλους. Σίγουρα θα τους χρησιμοποιήσουμε στον τελικό. Έχουν αυτοπεποίθηση τώρα. Σίγουρα θα παίξουν. Αυτό είναι το ρόστερ που θα έχουμε στον τελικό».

Για τον Χέιζ-Ντέιβις και την κατάσταση των τραυματιών, ανέφερε:

«Ο Νάιτζελ θέλει να μένει στο παρκέ. Είναι χαρούμενος όταν παίζει περισσότερα από 30 λεπτά. Απόψε το ματς μας ανάγκασε να παίξει 48 λεπτά. Όχι μόνο επιθετικά, έπαιξε τρομερή άμυνα στον Βεζένκοφ, έπαιξε με hustle. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε έναν τέτοιο παίκτη στο ρόστερ. Πάντα έρχεται 3 ώρες νωρίτερα στην προπόνηση, κάνει έξτρα προπονήσεις. Το άξιζε. Έχει κάνει πολλά καλά ματς, απόψε έδειξε πως δεν είναι μόνο σκόρερ, είναι hustle παίκτης και μπορεί να αφήσει την καρδιά του στο παρκέ.

Για τους Σλούκα και Όσμαν δεν ξέρω. Πολύ δύσκολα θα παίξει ο Σλούκας. Χειρουργήθηκε αλλά έχει πρόβλημα. Ο Όσμαν έχει σπασμούς και ελπίζουμε κάθε μέρα να περάσουν. Το πρωί προσπάθησε να τρέξει αλλά είχε σπασμούς. Τώρα έχουμε τρεις μέρες. Οι ιατροί μας θα προσπαθήσουν να τον προετοιμάσουν. Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς. Στο πρώτο ματς στον Πειραιά ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας».

Τέλος, ερωτηθείς για τον Κέντρικ Ναν και τη διαιτησία, ο Αταμάν υπογράμμισε: «Πιστεύω ότι ο Ναν έκανε εξαιρετικό ματς. Ίσως το καλύτερό του ματς στην σειρά όσο ήταν στο παρκέ. Έκανε πέντε φάουλ δυστυχώς. Θα τσεκάρω μετά, όταν δω ξανά το ματς. Δεν θέλω να μιλήσω ξανά για τους διαιτητές. Όλοι μιλάνε αρκετά. Ελπίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι και για τα δύο κλαμπ και για το ελληνικό μπάσκετ είναι σημαντικό να πάρει τον τίτλο η ομάδα που το αξίζει. Όχι λόγω όσων έγιναν στο ΣΕΦ. Αν ο Ολυμπιακός παίξει καλύτερα και το αξίζει, θα τους συγχαρούμε. Ελπίζω όλοι όσοι συμμετέχουν στο ελληνικό μπάσκετ, στον ελληνικό αθλητισμό, θα δουν ένα δίκαιο ματς εκεί. Οι παίκτες και των δύο ομάδων το αξίζουν λόγω του hustle που δείχνουν στο παρκέ».