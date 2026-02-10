Αθλητικά

Εργκίν Αταμάν: Πέθανε η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού

Έργκιν Άταμαν: «Ο σέντερ για εμάς είναι ο τερματοφύλακας, βοήθησε όλη την ομάδα ο Φαρίντ»

Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού, θρηνεί τον θάνατο της μητέρας του, Gülten Ataman, σε μια απώλεια που έχει συγκλονίσει την οικογένεια του.

Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ (TBF) ανακοίνωσε τον θάνατο της Gülten Ataman και εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια.

«Μάθαμε με βαθιά λύπη για την απώλεια της Gülten Ataman, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών Ergin Ataman. Εκ μέρους της Τουρκικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην εκλιπούσα και ευχόμαστε δύναμη στην οικογένεια και τους οικείους της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», έγραψε σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με το Αjansspor, η κηδεία της Gülten Ataman θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Πηγή enikos.gr

Σχετικά Άρθρα