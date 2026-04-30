Εργκίν Αταμάν: «Πρέπει να παίξουμε καλύτερα την Πέμπτη – Έχουμε τα ίδια συναισθήματα με τον Γιαννακόπουλο»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βαλένθια με 68-67 στη Roig Arena, έκανε το 1-0 στη σειρά και στρέφει πλέον την προσοχή του στο δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε μία σημαντική νίκη απέναντι σε μία δύσκολη και μαχητική αντίπαλο, όμως γνωρίζει ότι η συνέχεια απαιτεί μεγαλύτερη συγκέντρωση και καλύτερη διαχείριση.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για το παιχνίδι που ακολουθεί και στάθηκε στα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης. Ο Τούρκος τεχνικός έδειξε ότι η ομάδα του πρέπει να παρουσιαστεί πιο έτοιμη, καθώς η Βαλένθια αναμένεται να αντιδράσει μπροστά στο κοινό της.

Παράλληλα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και στη στιγμή που έγινε viral μετά τη νίκη, ανάμεσα στον ίδιο και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η συγκεκριμένη σκηνή τράβηξε την προσοχή μετά το τέλος του αγώνα και αποτέλεσε ένα από τα στιγμιότυπα που σχολιάστηκαν περισσότερο.

Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον το προβάδισμα στη σειρά, όμως το δεύτερο παιχνίδι στη Roig Arena αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η ομάδα του Αταμάν θέλει να αξιοποιήσει τη νίκη της πρεμιέρας και να κάνει ακόμη ένα βήμα απέναντι στη Βαλένθια, σε μία σειρά που παραμένει απαιτητική.

Αναλυτικά

Για το Game 1 της σειράς: «Χθές ξεκινήσαμε το παιχνίδι πολύ καλά, πήραμε τον έλεγχο από το πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα, όμως, στα υπόλοιπα δεκάλεπτα κάναμε πολλά λάθη στην επίθεση και δώσαμε εύκολους πόντους στη Βαλένθια από γρήγορα σουτ. Ρισκάραμε να χάσουμε το παιχνίδι. Αναλύσαμε τα λάθη μας και είδαμε με το υπόλοιπο επιτελείο ξανά το παιχνίδι. Είδαμε ότι αμυντικά ήμασταν πολύ καλοί, δεν επιτρέψαμε στη Βαλένθια να βρει πόντους σε αιφνιδιασμό παρά μόνο μετά από δικά μας λάθη. Δεν επιτεθήκαμε καλά, μόνο κάποιες φορές που μοιράσαμε την μπάλα. Αμυντικά όμως κάναμε ένα από τα κορυφαία μας παιχνίδια φέτος. Αύριο είναι διαφορετικό ματς, χθες καμία από τις δύο ομάδες δεν έπαιξε καλά στην επίθεση, όμως αμυντικά ήμασταν και οι δύο καλοί».

Σχετικά με το τι χρειάζεται βελτίωση: «Πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Πρέπει να επιτεθούμε όπως παίξαμε στην πρώτη περίοδο. Δηλαδή όπως παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο ήμασταν μπροστά με 8-10 πόντους. Στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα χάσαμε ένα σουτ, μετά αυτοί σκόραραν και έκλεισαν τη διαφορά στους 7 πόντους. Είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε με πάνω από 10.

Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, σε κάποιες περιόδους, υπήρξε ένα momentum όπου σταματήσαμε να κυκλοφορούμε την μπάλα. Προσπαθήσαμε να βρούμε δύσκολα σουτ και στο τέλος αρνηθήκαμε να πάρουμε πολύ εύκολα σουτ. Οπότε είναι κάτι ανάμεικτο. Φυσικά αύριο ελπίζω να παίξουμε πολύ καλύτερα, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος η Βαλένθια να παίξει καλύτερα επιθετικά».

Για την αμυντική προσήλωση της ομάδας: «Δεν είναι η δική μου προσέγγιση. Χθες οι παίκτες της ομάδας αποφάσισαν να παίξουν πολύ καλή άμυνα. Έβαλαν μεγάλη ένταση στην άμυνα. Όλοι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Δεν τους άφησαν να επιτεθούν εύκολα στο isolation. Κάθε φορά που επιτίθεντο, κλείναμε πολύ καλά τη ρακέτα.Φυσικά προετοιμάζεις το παιχνίδι ως προπονητής. Αλλά αν οι παίκτες σου δεν είναι σε καλή κατάσταση, με επιθετικότητα, τίποτα δεν δουλεύει. Χθες δείξαμε χαρακτήρα.

Οι παίκτες έπαιξαν με μεγάλο χαρακτήρα για να κερδίσουν το παιχνίδι. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια της σειράς, γιατί θα είναι πολύ δύσκολη. Το 1-0 δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να κερδίσεις τρία παιχνίδια και χθες υποφέραμε πολύ για να πάρουμε τη νίκη. Αλλά για τη Βαλένθια είναι σημαντικό ότι είδαμε πως όλοι οι παίκτες θέλουν να κερδίσουν αυτή τη σειρά».

Για το αν η ομάδα χρειάζεται ακόμη δουλειά: «Δεν υπάρχει χρόνος για δουλειά. Στην προπόνηση έχουμε πολλούς παίκτες που έπαιξαν πολλά λεπτά και είναι κουρασμένοι. Απλά μιλάμε για κάποιες τακτικές καταστάσεις, κάνουμε μερικά σουτ. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες τακτικές ή να χρησιμοποιήσουμε διαφορετική άμυνα. Θα δούμε».

Για τα όσα είπε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Αν είχαμε κερδίσει όπως παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο, ίσως να μην υπήρχε αυτό το συναίσθημα. Αλλά υπήρχε λίγο δράμα στην τελευταία κατοχή. Στο τελευταίο timeout είπαμε να πάει η μπάλα στον Κέντρικ Ναν. Το έκανε πολύ καλά, κέρδισε φάουλ. Και είπαμε να βάλει την πρώτη βολή και να χάσει τη δεύτερη. Υπήρχαν μόνο 1.9 δευτερόλεπτα, οπότε ήταν 99% σίγουρο.

Αλλά έγιναν όλα αντίθετα. Έχασε την πρώτη. Μετά έπρεπε να βάλει τη δεύτερη. Ξέραμε ότι έχουν timeout και 2 δευτερόλεπτα. Στο μπάσκετ αυτές είναι πάντα επικίνδυνες καταστάσεις. Όταν κερδίσαμε αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, μοιραστήκαμε τα συναισθήματά μας. Πάντα έχουμε τα ίδια συναισθήματα με τον κ. Γιαννακόπουλο. Τα μοιραστήκαμε για το χθεσινό παιχνίδι. Ελπίζω αυτά τα συναισθήματα να υπάρχουν και στον τελικό της EuroLeague».

Για το αν θα ανοίξει το ροτέισον: «Δέκα παίκτες έπαιξαν χθες, ίσως έντεκα, αλλά όχι δώδεκα. Δεν είναι στο στυλ μου να παίζω με δώδεκα παίκτες. Οι καλύτεροι παίκτες θα συμμετέχουν στο παιχνίδι. Είναι ένα μονό παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι για να δούμε ποιος θα παίξει 9-10 λεπτά. Αν οι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση, αποφασίζω πριν το παιχνίδι ποιοι θα παίξουν. Φυσικά ελπίζω ότι αυτοί οι 10 ή 11 παίκτες θα είναι καλοί. Αν δεν είναι όλοι σε καλή κατάσταση, τότε κάποιες φορές μπορείς να χρησιμοποιήσεις και 12 παίκτες. Αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, που είναι σαν τελικός, κάποιες φορές παίζεις με 10 παίκτες, κάποιες φορές ακόμα και με 8. Θα δούμε αύριο τι θα συμβεί στο παιχνίδι».

Για τον Γκριγκόνις: «Ο Γκριγκόνις έδειξε πολύ καλό χαρακτήρα χθες και ήταν στα πλάνα μας και πριν το παιχνίδι, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Σλούκα. Πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να καλύψει το παιχνίδι του, με πιο έξυπνο επιθετικό στυλ. Στα τελευταία παιχνίδια αρχίσαμε να τον χρησιμοποιούμε και στο πρωτάθλημα και έδειξε ότι πλέον είναι υγιής.

Χθες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε την εμπειρία του σε δύσκολες καταστάσεις και φυσικά αυτό είναι πολύ θετικό για εμάς. Στη θέση “3” έχουμε τον Οσμάν και τον Ρογκαβόπουλο, αλλά χθες χρησιμοποιήσαμε τον Γκριγκόνις και στη θέση “2” για να αντικαταστήσει τον Κέντρικ Ναν και μας έδωσε καλή συνεισφορά».

Για την απουσία του Σλούκα: «Ο Σλούκας είναι ο αρχηγός της ομάδας και χθες μας έλειψε πολύ. Σε τέτοιου είδους παιχνίδια, ειδικά στην τελευταία περίοδο, δίνεις την μπάλα στον Σλούκα και μπορεί να οργανώσει τα πάντα. Πάντα βρίσκει τη σωστή επιλογή για σουτ. Χθες, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, είχαμε πρόβλημα να οργανώσουμε την επίθεση και να βρούμε τον ρυθμό μας.

Ελπίζω να προκριθούμε στο Final Four και να είναι μαζί μας εκεί. Είναι μεγάλη ατυχία για την ομάδα. Αυτή τη σεζόν είχαμε πολλές τέτοιες καταστάσεις. Αλλά όπως είπα και πριν το παιχνίδι, δεν είναι ώρα για δικαιολογίες λόγω τραυματισμών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Final Four αν κερδίσουμε αυτά τα τρία παιχνίδια, αλλιώς θα μείνουμε εκτός. Τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στους παίκτες που έχουμε διαθέσιμους».