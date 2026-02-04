Εργκίν Αταμάν: Τα έβαλε με τους δημοσιογράφους έξω από τα αποδυτήρια: «Συνεχίστε να γράφετε…»

Εμφανώς εκνευρισμένος από την κριτική που δέχεται τις τελευταίες ημέρες για τις απογοητευτικές εμφανίσεις της ομάδας του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με τους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

«Λατρεύω αυτά που γράφουν τα media. Συνεχίστε να γράφετε. Συνεχίστε. Καλύτερα, καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής, είπε τους δημοσιογράφους, που περίμεναν έξω από τα «πράσινα» αποδυτήρια, μετά το τέλος του παιχνιδιού.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου»

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Εργκίν Αταμάν είχε ακυρώσει τη media day πριν από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ανέφερε:

«Ήταν απίστευτη προσπάθεια από τους παίκτες. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Όλοι προσπάθησαν. Μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα ίσως, αλλά στο τέλος κουραστήκαμε, κάναμε κάποια καθοριστικά λάθη. Αλλά αξίζαμε να νικήσουμε αυτό το παιχνίδι, ειδικά με την σκληρή δουλειά που κάναμε μετά από την 1η περίοδο. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τον χαρακτήρα που έβγαλαν σε αυτή την κατάσταση. Είναι σημαντικό ότι είμαστε στα ίσα με τη Ρεάλ και τη νικήσαμε δύο φορές. Θα συνεχίσουμε για τον στόχο μας, για το Top-6, ή το Top-4. Θα δούμε».