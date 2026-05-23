Ερυθρόλευκο ξεφάντωμα στο VIP lounge του ΟΑΚΑ με Λιόλιου και «Νοικιάστηκε» – Το τρολάρισμα στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού

Η ξέφρενη χαρά μετά τη μεγάλη νίκη που κατέκτησαν με τη Φενέρμπαχτσε, οδήγησε πολλούς φιλάθλους του Ολυμπιακού στο VIP lounge του Τ-Center με τον dj να ξεσπαθώνει με Κατερίνα Λιόλιου και το πολλαπλών μηνυμάτων «Νοικιάστηκε»!

Euroleague: Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση στον τελικό του Final Four – Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»

Στο VIP lounge εκτυλίχθηκαν απίθανες καταστάσεις όσο η Λιόλου επαναλάμβανε και με τη βοήθεια του Dj «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε… το σπίτι μας… το σπίτι μας»…

Να χαρούν τη μεγάλη νίκη της ομάδας τους, ήθελαν, αλλά… και να «τρολάρουν» τους φίλους του Παναθηναϊκού!

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος στο «T-Center» – Προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague

Πάντως, γενικά το «viral» τργούδι της Κατερίνας Λιόλιου είχε χθες την τιμητική του! Ακόμη και στην εξέδρα των φιλάθλων του Ολυμπιακού φιγουράριζαν αρκετά «ενοικιαστήρια»!

Euroleague – Final Four: Μία σύλληψη και 7 προσαγωγές έξω από το T-Center – 16.500 φίλαθλοι στις εξέδρες