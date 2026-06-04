Ερυθρός Αστέρας: Νέο αθλητικός διευθυντής ο Μίλος Τεόντοσιτς

Ο Μίλος Τεόντοσιτς ανέλαβε τη θέση του αθλητικού διευθυντή στον Ερυθρό Αστέρα, έναν χρόνο μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης της σερβικής ομάδας. Ο σύλλογος ανακοίνωσε την επιστροφή του άλλοτε διεθνούς γκαρντ σε νέο ρόλο, με στόχο την άμεση οργάνωση του αγωνιστικού σχεδιασμού.

Ο πρώην παίκτης του NBA και του Ολυμπιακού επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας, αυτή τη φορά από διοικητικό πόστο. Ο Τεόντοσιτς θα συνεργαστεί με τον νέο προπονητή της ομάδας, Ιμπόν Ναβάρο, ώστε ο Ερυθρός Αστέρας να διαμορφώσει το πλάνο του για τη νέα σεζόν.

Η σερβική ομάδα ολοκλήρωσε τη χρονιά χωρίς να πετύχει τους βασικούς στόχους της. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν κατάφερε να προκριθεί στα πλέι οφ της EuroLeague, ενώ έχασε και το εγχώριο πρωτάθλημα. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν τη διοίκηση στην απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγές στον αγωνιστικό σχεδιασμό.