Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Ο Βινίσιους διατήρησε «ζωντάνες» τις ελάχιστες ελπίδες της «βασίλισσας» για τον τίτλο

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με 2-0 από την έδρα της Εσπανιόλ και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της, έστω και θεωρητικά, για το πρωτάθλημα Ισπανίας. Η ομάδα της Μαδρίτης ετοιμάζεται πλέον για το μεγάλο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, με στόχο να καθυστερήσει όσο μπορεί τη «στέψη» των Καταλανών στη La Liga.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε γκολ, καθώς οι δύο ομάδες δεν βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο δεύτερο μέρος, όμως, ο Βινίσιους Τζούνιορ ανέλαβε δράση και καθάρισε την αναμέτρηση μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 55ο λεπτό, με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή. Ο ίδιος παίκτης «σφράγισε» το διπλό στο 66’, όταν πέρασε εντυπωσιακά τον αντίπαλό του και έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα με ιδανικό πλασέ.

Bellingham assistance and Vini Jr finishes. pic.twitter.com/p1rl57bcPF — Orlando Rodas Díaz (@orlandorodas13) May 3, 2026

Με αυτή τη νίκη, η «Βασίλισσα» μείωσε ξανά τη διαφορά της από την Μπαρτσελόνα στους 11 βαθμούς και συνεχίζει να ελπίζει σε ένα μεγάλο βαθμολογικό θαύμα στις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί τους Καταλανούς στην επόμενη αγωνιστική της La Liga. Ακόμη και σε περίπτωση νίκης, όμως, η ομάδα της Μαδρίτης θα χρειαστεί μεγάλη ανατροπή και σημαντικές απώλειες από την Μπαρτσελόνα, για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος.