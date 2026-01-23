Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Στο τελικό η Σερβία – Κέρδισε την Ιταλία με 17-13 – Οι «σκουάντρα ατζούρα» θα αντιμετωπίσουν την Εθνική μας στον μικρό τελικό

Η Σερβία προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών, που διεξάγεται στο Βελιγράδι, επικρατώντας με 17-13 της Ιταλίας στον δεύτερο ημιτελικό της βραδιάς. Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, έδειξαν την ανωτερότητά τους και πήραν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (25/1, 21:30), όπου θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία.

Από την άλλη, η Ιταλία του Σάντρο Καμπάνια, που αγωνίστηκε με ανανεωμένο ρόστερ, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την εθνική μας ομάδα, την Κυριακή στις 18:00, διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί ήδη στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, την περασμένη Δευτέρα (19/1), όταν η «γαλανόλευκη» είχε επικρατήσει με 15-13.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «πλάβι» είχαν μια σημαντική απώλεια στον αποψινό ημιτελικό, καθώς ο Νίκολα Γιάκσιτς αποβλήθηκε με αντικατάσταση στο δεύτερο οκτάλεπτο και είναι πολύ πιθανό να χάσει τον τελικό.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-4, 6-3, 2-3

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Στρ. Ράσοβιτς 4, Λάζιτς 2, Βίτσο 2, Τσουκ, Ν. Γιάκσιτς, Ντέντοβιτς, Β. Ράσοβιτς, Μαρτίνοβιτς

ΙΤΑΛΙΑ: Φερέρο 3, Ιόκι Γκράτα 3, Κοντέμι 3, Ντι Σόμα, Τζιανάτσα, Μπρούνι, Μπαλτζαρίνι