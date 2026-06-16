Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ψήνεται» η επιστροφή στον Παναθηναϊκό – Ένα από τα πιο «καυτά» σενάρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το ενδεχόμενο επιστροφής στον Παναθηναϊκό έχουν επανέλθει στη συζήτηση μετά τη διακοπή της συνεργασίας της «πράσινης» ΚΑΕ με τον Εργκίν Αταμάν.

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό – «Σε ευχαριστούμε Εργκίν»

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ή επιβεβαίωση που να στηρίζει ένα τέτοιο σενάριο, σίγουρα όμως οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, που τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη για τον σπουδαίο τεχνικό, επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του στον πάγκο της ομάδας.

Ο Σέρβος προπονητής, ο οποίος έχει γράψει ιστορία με τον Παναθηναϊκό κατακτώντας τίτλους και δημιουργώντας μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της Ευρώπης, βρισκόταν την προηγούμενη σεζόν στον πάγκο της Παρτίζαν. Ο «Ζοτς» είχε επιστρέψει στην Partizan Belgrade το 2021, αλλά υπέβαλε παραίτηση και αποχώρησε το 2025 μετά από δύσκολη περίοδο με εσωτερικές εντάσεις.

Παρά τη νοσταλγία των φίλων της ομάδας και τις κατά καιρούς φήμες που αναζωπυρώνονται, η πραγματικότητα δείχνει ότι οποιαδήποτε επιστροφή του θα απαιτούσε σημαντικές αλλαγές και προϋποθέσεις.

Μια «χρυσή» πορεία

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει κατακτήσει δεκάδες τίτλους σε συλλογικό επίπεδο. Έχει κερδίσει 9 τίτλους EuroLeague με διαφορετικές ομάδες (Παρτίζαν, Μπανταλόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε), γεγονός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Με τον Παναθηναϊκό ειδικά, δημιούργησε μία «αυτοκρατορία» στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, κατακτώντας 11 πρωταθλήματα Ελλάδας, 7 Κύπελλα Ελλάδας και 5 EuroLeague, οδηγώντας την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης για πάνω από μία δεκαετία.

Σε διεθνές επίπεδο με εθνικές ομάδες, έχει επίσης σημαντικές επιτυχίες, όπως χρυσά μετάλλια στο EuroBasket 1997 και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 1998 με τη Γιουγκοσλαβία.

Συνολικά, στην καριέρα του έχει ξεπεράσει τους 40+ συλλογικούς τίτλους, κάτι που τον καθιστά έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές όλων των εποχών στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Τι λένε τα σερβικά ΜΜΕ

Τα σερβικά ΜΜΕ τις τελευταίες ημέρες ασχολούνται έντονα με το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, παρουσιάζοντας το θέμα ως ένα από τα πιο «καυτά» σενάρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα όπως της Meridian Sport και άλλων σερβικών μέσων, υποστηρίζεται ότι έχει δεχθεί πρόταση από τον Παναθηναϊκό για διετές συμβόλαιο που φτάνει περίπου τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ίδια ρεπορτάζ παρουσιάζουν την πιθανή επιστροφή του ως «μεγάλη κίνηση» για τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας ότι η διοίκηση θέλει να τον φέρει ξανά στον πάγκο, λόγω της ιστορικής του επιτυχίας με την ομάδα.

Ωστόσο, τα περισσότερα σερβικά ΜΜΕ τονίζουν ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη συμφωνία και πως ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς αποφεύγει να πάρει θέση μέχρι να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες.